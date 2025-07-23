هل تملك إيران قدرة ضرب إسرائيل مرة أخرى؟.. مقارنة بين قدرات الجيشين

حرب الـ 12 يوما

مقارنة بين القوات الإيرانية و الإسرائيلية

الترسانة الصاروخية الإيرانية تهدد المواقع الإسرائيلية

خبير الشؤون الأمنية يكشف نقاط قوة الجيشين

تبادل قوات الجيش الإيراني و الاحتلال الإسرائيلي القصف الجوي في حرب عسكرية بدأت يوم 13 يونيو 2025، و التي عرفت بحرب ال 12 يوم، حيث بدأت قوات الاحتلال بقصف عدد من المواقع الإيرانية، زاعمة أنها تحاول وقف تقدم إيران في صنع الأسلحة النووية، وبدورها ردت القوات الإيرانية على هذه الضربات مستهدفة مواقع عسكرية واستخباراتية وسكنية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، وسرعان ما انتهت هذه الحرب خلال 12 يوما.

و يرصد "صدى البلد" في هذا التقرير مقارنة بالأرقام بين قدرات جيشي البلدين، متضمنة تعداد سكان البلدين وعدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية، وفقاً لإحصائية أوردها موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية للدول لعام 2025.



قدرات الجيش الإيراني و الإسرائيلي

التصنيف العالمي

يأتي الجيش الإيراني في المرتبة الـ16 عالميًا، في قائمة أقوى جيوش العالم، لعام 2025، في حين يحتل الجيش الإسرائيلي المرتبة 15 عالميًا من بين 145 دولة.



عدد السكان

يبلغ عدد سكان إيران قرابة 88 مليون نسمة، بينهم قرابة 49 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، مقابل عدد سكان يزيد عن 9.4 ملايين نسمة في إسرائيل، بينهم 3.9 ملايين نسمة قوة بشرية متاحة.



عدد الجنود

يصل عدد أفراد الجيش الإيراني إلى 960 ألف جندي بينهم 610 آلاف جندي فاعل و350 ألف جندي في قوات الاحتياط، بينما يبلغ عدد أفراد الجيش الإسرائيلي 635 ألف جندي بينهم 170 ألف جندي فاعل و465 ألف جندي في قوات الاحتياط.

القوة الجوية

يمتلك الجيش الإيراني 551 طائرة حربية متنوعة، بينها 186 مقاتلة، و23 طائرة هجومية، و87 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى أكثر من 100 طائرة تدريب، و10 طائرات لتنفيذ مهام خاصة إضافة إلى 129 مروحية عسكرية، منها 13 مروحية هجومية، بينما يمتلك الجيش الإسرائيلي 611 طائرة حربية متنوعة، منها 240 مقاتلة و38 طائرة هجومية، و13 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 155 طائرة تدريب، و23 طائرة لتنفيذ مهام خاصة و146 مروحية عسكرية، منها 48 مروحية هجومية.





عدد المطارات

لدى إيران 319 مطارًا صالحًا للاستخدام، مقابل 42 مطارًا صالحًا للاستخدام لدى إسرائيل في تفوق واضح لصالح طهران هنا.





القوة البحرية

هنا يبدو التفوق لصالح إيران التي يضم الأسطول البحري 107 قطع بحرية، منها 25 غواصة، إضافة إلى 21 سفينة دورية و7 فرقاطات و3 طرادات في مقابل 62 قطعة بحرية لدى الأسطول الإسرائيلي، منها 5 غواصات و46 سفينة دورية، بالإضافة إلى 7 طرادات.





سلاح الدبابات

يمتلك الجيش الإيراني 1713 دبابة و65.825 مدرعة و392 مدفعا ذاتي الحركة و2070 مدفعا ميدانيا، إضافة إلى 1517 راجمة صواريخ في تفوق في هذا الجانب على نظيره الإسرائيلي الذي يمتلك 1300 دبابة و35.985 مدرعة و352 مدفعا ذاتي الحركة و352 مدفع ميداني، إضافة إلى 171 راجمة صواريخ.







ميزانية الدفاع

تبلغ ميزانية الدفاع الإيرانية أكثر من 15.450 مليار دولار مقابل 30.500 مليار دولار ميزانية الدفاع الإسرائيلية.

ولكن ميزان القوى بين البلدين لا يقتصر على الجانب العددي، فهناك أيضًا الترسانة الصاروخية الإيرانية التي يمكنها تهديد المواقع الإسرائيلية، خاصة أن العمق الجغرافي للبلاد لا يقارن بحجم إيران الجغرافي الكبير، لكن بوسع إسرائيل أن تتكل على وجود الكثير من الحلفاء حول العالم، وعلى رأسهم واشنطن، التي تحرص إداراتها المتتابعة على تأكيد التزامها بأمنها.

و يلعب مستوى التطور التكنولوجي والحداثة دورًا كبيرًا في تحديد قدرات الجيوش، إذ ترجح الكفة في هذا الجانب لصالح الجيش الإسرائيلي الذي يمتلك العديد من المقاتلات والدبابات الحديثة وغيرها من المعدات المتطورة.





هل إيران لديها القدرة على ضرب إسرائيل مرة أخرى؟

قال أفشون أوستوفار، الخبير بالشؤون الأمنية ، إن إيران لن تستسلم بسهولة، وربما ترغب في إطالة أمد صراعها مع إسرائيل لإلحاق المزيد من الضرر بعدوها اللدود، بحسب سي ان ان.

وأوضح أوستوفار، وهو أستاذ مشارك في كلية الدراسات العليا البحرية بكاليفورنيا في أمريكا أن "أحد الأمور التي يمكنهم (إيران) القيام بها هو الصمود وجعل هذا الصراع أكثر تكلفة على إسرائيل".

وتابع: "من وجهة نظر إيران، ليس لديها ما تخسره حقًا.. برنامجها النووي قد انتهى بالفعل"، وأن وكلائها في المنطقة، حماس في غزة، وحزب الله في لبنان، والحوثيين في اليمن، قد "تدهوروا" بالفعل بسبب الهجمات الإسرائيلية في السنوات الأخيرة.

وأضاف: "كلما استمرت إسرائيل في قصف إيران لفترة أطول، فإن إيران قادرة على الاستمرار في قصف إسرائيل"، لافتا على أن آخر وسيلة ضغط لإيران قد تكون خيار إطالة أمد الحرب.