قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
أستراليا تطرد السفير الإيراني وتدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم
النقل تطلق إعلان وظائف جديدة بمشروع المونوريل شرق النيل
انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي
الأسطورة على حساب الدباغ.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة
أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على المنشآت الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي

إبراهيم رئيسي
إبراهيم رئيسي
محمود نوفل

صرحت الخارجية الإيرانية بأن تحديد أسباب حادث سقوط مروحية الرئيس الراحل ابراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان يرتكز علي  نتائج التحقيقات الرسمية.

ووفق بيان الخارجية الإيرانية ؛ فقد جاء ذلك عقب اتهام مباشر وجهه محمد الصدر، وهو مسؤول إيراني رفيع، لدولة الإحتلال باغتيال رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان وعدد من المسؤولين الإيرانيين، عندما سقطت مروحية كانت تقلهم في مايو 2024 بمحافظة أذربيجان الشرقية.

وشددت الخارجية الإيرانية، على أن آراء وتحليلات محمد الصدر الدبلوماسي المخضرم والمتقاعد من وزارة الخارجية هي مجرد رأي شخصي ولا تعكس بالضرورة المواقف الرسمية للبلاد".

وبدوره ؛  قال المتحدث اسماعيل بقائي،  إن “استنتاجات السلطات الرسمية في طهران في حادث سقوط المروحية استندت إلى بحث فني واسع”.

وتابع : "أساسنا لأسباب وعوامل حادث سقوط المروحية هو التقرير الرسمي للجهات المختصة في إيران، ولا يمكن تأكيد الادعاءات الأخرى".

وردا على سؤال حول الادعاء بشأن نقل روسيا معلومات دفاعية إيرانية إلى إسرائيل، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن "مثل هذا الادعاء، الذي وصفه المتحدث نفسه بأنه تحليل شخصي وليس مبنيا على معلومات موثقة، غير صحيح".

وكان الصدر وهو عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام بإيران، والذي شغل سابقا منصب نائب وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية ومستشارا لوزير الخارجية محمد جواد ظريف، وهو ابن شقيق الإمام موسى الصدر وصهر ياسر الخميني، اتهم إسرائيل بمقتل رئيسي.

وقال الصدر إن إسرائيل أرسلت رسالة عملية واضحة في موقع الحادث مفادها أنه "إذا أردتم الاستمرار، فسنستمر أيضا".
 

إيران إبراهيم رئيسي سقوط طائرة الرئيس الإيراني مقتل الرئيس الايراني السابق دولة الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

أسعار الدواجن

هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

فاطمة سليم، عضو مجلس النواب

برلمانية: استهداف الاحتلال لمجمع ناصر الطبي جريمة حرب تستوجب تحركا دوليا عاجلا

الولادة القيصرية

روشتة برلمانية للحد من الولادة القيصرية

عمرو هندي، عضو مجلس النواب

برلماني: مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات الشيوخ تجسيد للولاء والانتماء الوطني

بالصور

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد