مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن

في محاولة منها لاتباع أقصر السبل للفوز وإظهار الزيف، نشرت مرشحة للكونجرس فيديو لحملتها الانتخابية، وهي تتعدى بحرق القرآن الكريم.

نشرت مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس عن ولاية تكساس، فالنتينا جوميز، فيديو لذلك العمل العبثي .



أثارت فعلتها غضبا بإحراقها نسخة من القرآن الكريم باستخدام قاذفة لهب، كما يظهر في الفيديو الذي نشرته على حسابها بموقع اكس.



ظهرت جوميز في الفيديو وهي تشعل النار في نسخة من القرآن الكريم باستخدام قاذفة لهب، وقالت إنه من الضروري "القضاء على الإسلام" نهائيا.

وأضافت جوميز في الفيديو: "فليذهب المسلمون إلى أي من الدول الإسلامية الـ 57 .. لكن هنا سأقضي على الإسلام في تكساس .. فليساعدني الله"، وأضافت: "أمريكا أمة مسيحية.. والرب الوحيد الحقيقي هو إله إسرائيل"

وكتبت السياسية الأمريكية على حسابها على X: " ساعدوني للوصول إلى الكونجرس حتى لا تضطروا أبدًا للخضوع لهم".

تترشح جوميز عن الدائرة الانتخابية الحادية والثلاثين لولاية تكساس في مجلس النواب الأمريكي، والتي تغطي قطاع من وسط تكساس يمتد من ضواحي أوستن الشمالية حتى تمبل وجيتسفيل واتهمت جوميز المسلمين بتهديد الدول المسيحية بالعنف، وحثت مؤيديها على دعم فوزها لمساعدتها في تحقيق هدفها.



