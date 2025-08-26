قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصريحات نارية بين العائلتين.. جدل لا ينتهي بين شيرين وحسام حبيب
مصر تدين وتستهجن اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة رام الله
وزير الخارجية يكلف السفارة المصرية في لندن بهذا الأمر
وزير التموين: تكثيف الرقابة على الأسواق والتصدي بحسم للغش التجاري
الخارجية: سياسات الحكومة الإسرائيلية العامل الرئيسي لزعزعة استقرار المنطقة
والد حسام حبيب: لم أهاجم شيرين.. وابني لم يخبرني بعودته إليها| خاص
أعرق القلاع الصناعية..الدولة تدرس تشغيل الحديد والصلب بعد 5 سنوات من التصفية
82 عاما.. رسالة مهمة من روسيا لمصر| تفاصيل
مصر سند الأمة العربية | ماذا قال الفلسطينيون عن دور القاهرة؟.. محلل يوضح
أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 26 أغسطس 2025
محافظة رام الله والبيرة: الاحتلال يحتجز نحو 500 جثمان بالمدينة
30 أغسطس.. فتح باب التسجيل بطرح مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

في محاولة منها لاتباع أقصر السبل للفوز وإظهار الزيف، نشرت مرشحة للكونجرس فيديو لحملتها الانتخابية، وهي تتعدى بحرق القرآن الكريم.

نشرت مرشحة الحزب الجمهوري للكونجرس عن ولاية تكساس، فالنتينا جوميز، فيديو لذلك العمل العبثي .


أثارت فعلتها غضبا بإحراقها نسخة من القرآن الكريم باستخدام قاذفة لهب، كما يظهر في الفيديو الذي نشرته على حسابها بموقع اكس.


ظهرت جوميز في الفيديو وهي تشعل النار في نسخة من القرآن الكريم باستخدام قاذفة لهب، وقالت إنه من الضروري "القضاء على الإسلام" نهائيا.

وأضافت  جوميز  في الفيديو: "فليذهب المسلمون إلى أي من الدول الإسلامية الـ 57 .. لكن هنا سأقضي على الإسلام في تكساس .. فليساعدني الله"، وأضافت: "أمريكا أمة مسيحية.. والرب الوحيد الحقيقي هو إله إسرائيل"

وكتبت السياسية الأمريكية على حسابها على X: " ساعدوني للوصول إلى الكونجرس حتى لا تضطروا أبدًا للخضوع لهم".

تترشح جوميز عن الدائرة الانتخابية الحادية والثلاثين لولاية تكساس في مجلس النواب الأمريكي، والتي تغطي قطاع من وسط تكساس يمتد من ضواحي أوستن الشمالية حتى تمبل وجيتسفيل واتهمت جوميز المسلمين بتهديد الدول المسيحية بالعنف، وحثت مؤيديها على دعم فوزها لمساعدتها في تحقيق هدفها.


https://x.com/ShadowofEzra/status/1960102833149362514?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960102833149362514%7Ctwgr%5Eee2eff06e4c40853cb3ed4fcf2dd96d9a3f8315f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2025%2F8%2F26%2FD985D8B1D8B4D8ADD8A9-D984D984D983D988D986D8ACD8B1D8B3-D8A7D984D8A3D985D8B1D98AD983D989-D8AAD8ADD8B1D982-D8A7D984D982D8B1D8A2D986-D988D8AAD8AAD8B9D987D8AF-D8A8D980-D8A7D984D982D8B6D8A7D8A1-D8B9D984D989-D8A7D984D8A5D8B3D984D8A7D985%2F7101093

الكونجرس أمريكية القرآن الكريم

حالة الطقس

طريقة عمل شاورما الفراخ السوري في البيت
سيارات
زيت كبد الحوت .. اكتشف فوائده المذهلة لصحتك
لأول مرة في العالم.. نجاح زراعة رئة خنزير معدل وراثيًا لمريض متوفى دماغيًا
