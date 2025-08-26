روسيا: على مجلس الأمن اعتماد قرار يعالج الكارثة الإنسانية بغزة

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إسرائيل إلى منع تدهور الوضع الإنساني في غزة.

وقالت الوزارة في بيان إن "الجانب الروسي يدعو السلطات الإسرائيلية إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع المزيد من التدهور، ووقف إطلاق النار، واستعادة الوصول الإنساني دون عوائق، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء، إلى جميع المحتاجين".

وأضافت أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ستناقش مسودة قرار بشأن غزة.

كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى ناصر في جنوب قطاع غزة أمس، ما أدى إلى مقتل 20 شخصاً على الأقل، بينهم 5 صحفيين.