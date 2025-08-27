لبنانيون يشكون الأمين العام لـ حزب الله أمام النيابة العامة التمييزية

تقدم عدد من النواب اللبنانيون والشخصيات الحزبية والسياسية، بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم.

وضمت قائمة المدعين كلا من النواب: أشرف ريفي والياس الخوري وجورج عقيص وكميل شمعون، والنائب السابق ادي ابي اللمع ورئيس حزب حركة التغيير ، المحامي ايلي محفوض، بحسب ماذكرت وسائل إعلام لبنانية .

من جانبه، قال النائب أشرف ريفي: "انتهى الدور الإيراني في المنطقة ونقول إننا واجهنا الكلام غير المسؤول وغير الوطني لقاسم، بخطة دستورية لنقول إن الدولة هي التي تجمعنا والدويلة فرقتنا".

كما صرح النائب جورج عقيص : كلام قاسم تضمن الكثير من التهديد بالحرب والفتنة والانقلاب على قرارات اتخذتها السلطة الدستورية ، واحتكمنا إلى القضاء فهو الذي يحمينا ويحمي القرارات التي اتخذتها الحكومة".

وأضاف: "لنا ثقة كبيرة بالقضاء ونتمنّى أن تأخذ العدالة مجراها، وأن يكون القضاء هو حامي الحريات والسلم الأهلي".

وآثار قاسم، جدلا كبيرا على الساحة السياسية اللبنانية بعد أن حذر من "فتنة تؤدي إلى حرب أهلية واسعة"، بحال تم نزع سلاح الحزب.