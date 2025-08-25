قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول إيجابي بين زد ووادي دجلة في الدوري
إنتر ميلان يعلن رحيل كريستيان أصلاني معارًا إلى تورينو
أسعار حلاوة المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"
المجلس القومي للطفولة يطلق حملة لحماية الأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة
عودة الطقس للمعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجأت للمواطنين عن الأحوال الجوية
وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل
شريهان توجه رسالة دعم إلى أنغام بعد وعكتها الصحية
شايل طبنجة صوت وكلبش اكسسوار .. القبض على شخص يدعي أنه ضابط شرطة
وزارة الصناعة تبحث تعزيز الاستثمارات الأجنبية في مجال السيارات
الإسكان تحسم الجدل: لا إعادة لأرض الزمالك بأكتوبر .. ومستعدون لتخصيص قطعة جديدة
بعد رحلة علاجها في ألمانيا.. عودة أنغام إلى مصر الثامنة مساء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حزب الله يتحدى الحكومة اللبنانية: "لن نتخلي عن سلاحنا.. وبدونه نستسلم لإسرائيل"

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم
قسم الخارجي

أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، اليوم "الاثنين" رفضه لقرار لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، في إشارة مباشرة إلى نزع سلاح حزب الله المتمركز في جنوب البلاد بالإضافة إلى سلاح المخيمات الفلسطينية.

وأكد قاسم أن حزب الله لن يتخلى عن سلاحه، موضحا أن "السلاح الذي أعزنا ويحمينا لن نتخلى عنه ولن نترك إسرائيل تسرح وتمرح وتقتل المقاومين".

وقال الأمين العام لحزب إن "المقاومة ليست جيشا لدولة بل مصير لجيش الدولة الوطني ولا بديل عنه بل تساند وتساعد، المقاومة هي نصير لجيش الدولة الوطني الذي يبقى المسؤول الأول في الدفاع عن الوطن"، مشددا على أن "المقاومة في لبنان استطاعت ردع إسرائيل من 2006 إلى 2023 وهذا إنجاز استثنائي".

وتابع "استطعنا بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة ردع إسرائيل لمدة 17 عاما"، مشيرا إلى أن "البديل عن استمرارية المقاومة هو الاستسلام لإسرائيل والتخلي عن قدرات لبنان وامكانياته وقوته"، مضيفا: "فليكن معلوما أن إسرائيل قد تحتل وتدمر وتقتل لكننا سنواجهها دفاعا وتضحية وهذا بمقدورنا ومستمر".

وقال قاسم إنه لولا المقاومة لاحتلت إسرائيل 600 كيلومتر، ستبقى المقاومة سدا منيعا لمنع إسرائيل من تحقيق أهدافها ولن تتمكن إسرائيل من البقاء في لبنان ولا من تحقيق مشروعها التوسعي من خلال لبنان.

ولفت إلى أن حكومة لبنان اتخذت القرار الخطيئة بتجريد المقاومة وشعبها من السلاح أثناء وجود العدوان الإسرائيلي ونواياه التوسعية بإشراف أمريكي، لكن الحركة الأمريكية التي نراها هي حركة لتخريب لبنان ودعوة للفتنة، فأمريكا لا زالت تفرض عقوبات على لبنان وتمنع الإعمار وإعادة الإعمار ومجيء المساعدات إلى لبنان.

وتابع قاسم: "أمريكا تمنع السلاح الذي يحمي الوطن ونتنياهو يريد إسرائيل الكبرى التي تشمل لبنان وسوريا والعراق ومصر والأردن وفلسطين".

وشدد قاسم على أنه "إذا لم تتراجع الحكومة اللبنانية عن قرارها فهي ليست أمينة على سيادة لبنان".

وختم قاسم قائلا: " السلاح الذي أعزنا لن نتخلى عنه والسلاح الذي يحمينا من عدونا لن نتخلى عنه".

حزب الله الحكومة اللبنانية الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم نزع سلاح حزب الله سلاح المخميات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

ترشيحاتنا

دياب

دياب يروج لأغنية بالسلامة والله يسهله

أنغام وشقيقها خالد

بعد عودتها إلى مصر.. شقيق أنغام يكشف تفاصيل تواصله معها وماذا قالت؟

محمد صبحي

مجدي صبحي يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه الفنان الكبير محمد صبحي

بالصور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري
طريقة عمل المكرونة بالجمبري

بالنعناع وبذور العنب .. وصفات طبيعية لعمل مقشر الشفاة فى المنزل

مقشر الشفاة
مقشر الشفاة
مقشر الشفاة

أكلة المطاعم.. طريقة عمل أجنحة الدجاج بالباربكيو

أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو
أجنحة الدجاج بالباربكيو

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة
أطعمة سحرية ترفع الذكاء وتقاوم الشيخوخة المبكرة

فيديو

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

المتهم

القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد