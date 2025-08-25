ترامب يعلن الحرب على مدنسي العلم الأمريكي عقوبات قوية تنتظر هؤلاء

صرح مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNN بأنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أمرًا تنفيذيًا يقضي بملاحقة المشتبه بهم الذين ينتهكون العلم الأمريكي.

تدنيس العلم الأمريكي

سيُوجّه هذا الأمر المدعي العام بمقاضاة من ينتهكون القانون بطرق تتضمن تدنيس العلم الأمريكي، والسعي إلى التقاضي لتوضيح نطاق التعديل الأول في هذا المجال.

كما يُوجّه الأمر المدعي العام بإحالة قضايا تدنيس العلم التي تنتهك قوانين الولايات أو السلطات المحلية المختصة إلى السلطات المحلية أو السلطات المحلية المختصة.

عقوبات تدنيس العلم الأمريكي

يُوجِّه الأمرُ وزيري الخارجية والأمن الداخلي والنائب العام برفض أو حظر أو إنهاء أو إلغاء التأشيرات أو تصاريح الإقامة أو إجراءات التجنس، وغيرها من مزايا الهجرة، أو السعي إلى الترحيل من الولايات المتحدة، حيثما اتُّخذ قرارٌ مناسبٌ بأن تدنيس العلم من قِبل مواطنين أجانب يسمح بممارسة تلك الإجراءات بموجب القانون المعمول به.

في سياقٍ مُحدد قضت المحكمة العليا عام ١٩٨٩ بأن حرق العلم الأمريكي في الاحتجاجات السياسية محميٌّ بموجب التعديل الأول للدستور.