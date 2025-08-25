ترامب: ما يحدث في كوريا الجنوبية تطهير أو ثورة.. ويهدد بوقف التعامل التجاري

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لي جاي ميونج، الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن "التطهير أو الثورة" جارية هناك، ومهددا بوقف التعامل التجاري مع سيول، وذلك أثناء استعداده لاستضافة الزعيم الجديد في البيت الأبيض في وقت لاحق من يوم الاثنين.

لم يتضح على الفور ما الذي كان ترامب يشير إليه، لكن كوريا الجنوبية كانت في حالة من الاضطراب السياسي خلال الأشهر القليلة الماضية بعد أن فرض زعيمها السابق، المحافظ يون سوك يول، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في ديسمبر الماضي، مما أدى في النهاية إلى إقالته المفاجئة من منصبه.

وأكد ترامب عبر حسابه بمنصة "تروث سوشيال": "ماذا يحدث في كوريا الجنوبية؟ يبدو أنه تطهير أو ثورة. لا يمكننا أن نقبل ذلك ونقوم بأعمال تجارية هناك"، مضيفا "أرى الرئيس الجديد اليوم في البيت الأبيض. شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!!!".

كان يون، الذي انتُخب لولاية مدتها خمس سنوات عام ٢٠٢٢، يُعتبر أكثر توافقًا أيديولوجيًا مع ترامب، حتى أنه عاد إلى ممارسة رياضة الجولف بعد إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي في محاولة لتوطيد علاقته به.

قبل منشور ترامب على "تروث سوشيال" صباح الاثنين، كان من المتوقع أن يُسهم أول لقاء شخصي بين ترامب ولي في توضيح تفاصيل اتفاقية تجارية أُبرمت في يوليو بين البلدين، والتي تستثمر سيول بموجبها مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.

وحددت الاتفاقية رسومًا جمركية على السلع الكورية الجنوبية بنسبة ١٥٪ بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم تصل إلى ٢٥٪.