وزيرا خارجية مصر والكويت يؤكدان تعزيز الشراكة والتنسيق العربي لمواجهة التحديات الإقليمية

وزيرا خارجية مصر والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزيرا خارجية مصر والكويت يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
علي صالح

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين لقاء ثنائيا مع عبد الله علي اليحيا وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة.

ثمن الوزيران ما تشهده العلاقات المصرية-الكويتية من زخم ملحوظ، مؤكدين على ما يربط البلدين من علاقات أخوية واستراتيجية راسخة، وأشادا بنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها  رئيس الجمهورية إلى الكويت في أبريل ٢٠٢٥، والتي شكلت محطة هامة على مسار تعزيز التعاون المشترك.

وأكد الوزيران على أهمية البناء على هذا الزخم لتحقيق مزيد من التقارب في مختلف مجالات التعاون، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، بما يعكس تطلعات ويخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جدد الوزيران رفضهما الكامل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وادانا سياسات التجويع وقتل المدنيين.

 كما استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تقودها مصر بالتنسيق مع قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود، فضلًا عن العمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى. وجدد الوزير عبد العاطى التأكيد على رفض مصر القاطع لأي محاولات لإعادة احتلال قطاع غزة أو فرض تغييرات ديموغرافية. وتناول استضافة مصر المؤتمر الدولى للتعافى المبكر واعادة إعمار غزة، بهدف حشد الدعم المالي اللازم للخطة العربية، وضمان بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وتثبيت حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الأولوية، في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات متشابكة تستوجب تعزيز التنسيق العربي المشترك، وأكد الوزيران أهمية الحفاظ على دعم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تعيد الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

