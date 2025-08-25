وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٥ أغسطس الجاري، لقاء ثنائيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الطارئ المنعقد بمدينة جدة.

أشاد الوزيران بالزخم المتصاعد في العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى السعودية ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، مؤكدين أهمية البناء على نتائج الزيارة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويخدم الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة. كما أكد الوزيران تطلعهما إلى تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في أقرب فرصة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مسارات التعاون في مختلف القطاعات.

وتطرق الوزيران إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسياسة التجويع وقتل للمدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها مصر بالتنسيق مع قطر، للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي قيود، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى.

واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعمًا للاستقرار وصونًا للمصالح العربية المشتركة.