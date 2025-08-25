قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

علي صالح

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٥ أغسطس الجاري، لقاء ثنائيا مع سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الطارئ المنعقد بمدينة جدة.

أشاد الوزيران بالزخم المتصاعد في العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة عقب زيارة السيد رئيس الجمهورية إلى السعودية ولقائه مع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يوم ٢١ أغسطس ٢٠٢٥، مؤكدين أهمية البناء على نتائج الزيارة، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين ويخدم الاستقرار الإقليمي في ظل التحديات الراهنة. كما أكد الوزيران تطلعهما إلى تفعيل مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين في أقرب فرصة، من أجل تحقيق نقلة نوعية في مسارات التعاون في مختلف القطاعات.

وتطرق الوزيران إلى الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أكدا موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسياسة التجويع وقتل للمدنيين في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تضطلع بها مصر بالتنسيق مع قطر، للتوصل لوقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون أي قيود، إلى جانب إطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى.

واختتم الوزيران اللقاء بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعمًا للاستقرار وصونًا للمصالح العربية المشتركة.

