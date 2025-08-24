قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية
بعد حادث غرق أبو تلات.. كيف تنجو من التيارات الساحبة في البحر؟
هل من ترك صلاة العصر حبط عمله كله؟.. احذر تفويتها في هذه الحالة
كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن موعدها ورابطها
أحمد النومي يكتب: دولة التلاوة.. واسترداد السجادة
أستاذ أمراض نسا تقدم روشتة علاجية للحفاظ على الجنين خلال فترة الحمل
الصدفة انقذتها.. مريم ووالدتها يرويان كواليس الخديعة داخل الأكاديمية الوهمية بسوهاج
يضم 22 قنبلة صغيرة.. الاحتلال يكشف نوع ومكونات صاروخ الحوثيين
وزيرة التضامن تتفقد إدارة بولاق الاجتماعية وتطمئن على الخدمات المقدمة للمواطنين
مجلس مرسى مطروح يكشف تفاصيل قيام شخص بضرب نفسه بالسكين
نقل 6668 سودانيا عبر 7 رحلات مجانية للسكك الحديدية | صور
أخبار العالم

وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جدة

وزير الخارجية يتوجه إلى جدة
وزير الخارجية يتوجه إلى جدة
علي صالح

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تُعقد لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وما خلفه من مآسٍ إنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

 ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماعات، للتشاور حول سبل تعزيز التحرك المشترك لوقف الاعتداءات ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وتسلمت وزارة الخارجية السعودية رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 كما أكدت الرسالة عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق الدائم إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

و تعكس مشاركة مصر في هذه الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التزامها الراسخ بالتحرك الفاعل داخل الأطر الإقليمية والدولية، لحشد الدعم الدولي من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام. 

ويأتي ذلك في إطار الدور المصري التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية، ومساعيها المتواصلة لتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.

بدر عبدالعاطي وزير الخارجية وزارة الخارجية والهجرة المملكة العربية السعودية الملك سلمان الرئيس السيسي

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

والد الطالبة عائشة

مينفعش أضرها.. والد الطالبة عائشة يتنازل عن البلاغ المقدم ضد زميلة ابنته

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

بيجو 408 و 3008 موديل 2026

بعد التخفيضات .. مقارنة بيجو 408 و 3008 موديل 2026

أفضل ٥ سيارات كهربائية صينية ٢٠٢٥

أفضل 5 سيارات كهربائية صينية 2025

Galaxy A07

سامسونج تطلق Galaxy A07 بتصميم متين وسعر رخيص

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

مايان السيد تخطف الأنظار فى الساحل الشمالى | شاهد

مايان السيد
مايان السيد
مايان السيد

إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

حادث ابو تلات

كانت حاسة بحاجة.. تفاصيل نجاة مريم من حادث غرق أبو تلات بالإسكندرية

حادث ابو تلات

بنتي كانت هتروح مني.. والدة رانسى تكشف تفاصيل غرق الطالبات بشاطئ أبوتلات

شيرين وحسام حبيب

رجعوا و لا لسه.. حسام حبيب يكشف ويفضح..وشقيق شيرين يصعد برسائل غامضة

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سيتى الثاني

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: حسابات نتنياهو التفاوضية.. بين إملاء الشروط وتضييق هوامش حماس

المزيد