وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى جدة

توجه د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأحد، إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة في الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والتي تُعقد لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وما خلفه من مآسٍ إنسانية وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

ومن المقرر أن يعقد الوزير سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه على هامش الاجتماعات، للتشاور حول سبل تعزيز التحرك المشترك لوقف الاعتداءات ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

وتسلمت وزارة الخارجية السعودية رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تتضمن التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكدت الرسالة عمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية، وحرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق الدائم إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

و تعكس مشاركة مصر في هذه الدورة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التزامها الراسخ بالتحرك الفاعل داخل الأطر الإقليمية والدولية، لحشد الدعم الدولي من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام.

ويأتي ذلك في إطار الدور المصري التاريخي في نصرة القضية الفلسطينية، ومساعيها المتواصلة لتوحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة التحديات المشتركة.