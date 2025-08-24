قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة
شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر
هل عمل الولائم فرحًا بقدوم المولد النبوي بدعة؟.. الإفتاء تجيب
700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير
مكالمة رسمية.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد
ضبط متردد اعتدى على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال وأحدث له جرح قطعي
آخر موجة في أغسطس .. موعد انخفاض درجات الحرارة وتحسن الطقس
توقعات بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
بعد واقعة الطالبة عائشة.. السجن والغرامة عقوبة اختراق حسابات التنسيق
إعلام حوثي: القصف الإسرائيلي استهدف محطة شركة النفط في العاصمة
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع "الدلتا الجديدة"
وزير الخارجية يتابع مشروع توثيق المستندات ذات القيمة التاريخية
فى اطار جهود وزارة الخارجية فى ترميم الوثائق والمعاهدات الدولية التي أبرمتها مصر مع الدول الأجنبية، وترميم المراجع والخرائط ذات القيمة التاريخية التي تمتلكها الوزارة، اطلع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم الأحد على سير العمل فى تنفيذ خطة الوزارة لتوثيق المستندات ذات القيمة التاريخية والتي تعود بعضها إلى قرون، واستمع فى هذا الاطار الى شرح تفصيلى عن عمليات الترميم والحفظ، وذلك تمهيداً لعرضها بمتحف جديد بوزارة الخارجية.

وقد وجه وزير الخارجية إدارة التوثيق والمحفوظات بالوزارة بالاستعانة بخبراء في مجال حفظ وترميم المستندات من وزارة الثقافة ودار الكتب والوثائق القومية، وكذلك شركات متخصصة للمشاركة في هذا المشروع، بحيث يشمل المشروع مراحل التوثيق والترميم والعرض المتحفى.

تأتى هذه الجهود فى اطار مشروع متكامل يستهدف الحفاظ على الذاكرة التاريخية لوزارة الخارجية، بما في ذلك مراجع وخرائط ذات قيمة تاريخية واتفاقيات ومعاهدات دولية تم إبرامها على مر العصور المختلفة للدولة المصرية مع الدول المختلفة.

وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة حفظ تراث وتاريخ مصر القومي للحفاظ على الذاكرة المؤسسية للدولة المصرية، مشددا على أهمية تطبيق أعلى المعايير الدولية في الترميم والتوثيق، وبالتعاون مع الجهات المتخصصة لتحقيق أفضل النتائج التي تليق بمكانة مصر وتاريخها الدبلوماسي، ويعكس الإرث الممتد الذى تتمتع به وزارة الخارجية.

