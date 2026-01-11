قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المهن فى الإسلام.. انطلاق المؤتمر التحضيري للإعلان عن مؤتمر الأوقاف الـ36
إسرائيل ترفع التأهب القصوى تحسباً لتدخل أمريكي محتمل في إيران
60 شحنة بـ2.7 مليار دولار.. مصر تضمن إمدادات الغاز المحلية بتجديد العقود مع شركات عالمية
محمد صلاح يرفع سقف الطموحات: لسنا المرشح الأول لكننا لا نقل عن أي منتخب
تأجيل محاكمة شاكر محظور في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء
رئيس الوزراء يفتتح مجمع مصانع "إيليت سولار" لتكنولوجيا الطاقة الشمسية بالمنطقة الصناعية بالسخنة باستثمارات 116 مليون دولار
رجل أمن فنزويلي: الأمريكيون استخدموا سلاحا غامضا لم أر مثله ليلة القبض على مادورو
وزيرالتعليم يصطحب وفدا من البرلمان الياباني في زيارة للمدرسة المصرية اليابانية بالعبور
نانسي صلاح تكشف تفاصيل تعرضها للسحر من فنانتين معروفتين
رئيس وزراء السودان يعلن عودة الحكومة إلى الخرطوم
القبض على شخص تحرش بسيدتين في السلام
شوفلي أسعار السلع.. تفاصيل جولة محافظ الإسكندرية بسوق الحضرة
فن وثقافة

وزير الثقافة : افتتاح متحف فاروق حسني تتويج لمسيرة فنية استثنائية

وزير الثقافة
وزير الثقافة
جمال عاشور

شارك الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، في افتتاح متحف الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، بمنطقة الزمالك بالقاهرة، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء والشخصيات الثقافية والفنية، في مناسبة تعكس اهتمام الدولة بتوثيق التجارب الإبداعية الرائدة، وإتاحة منجزات رموز الفن التشكيلي المصري أمام الجمهور.

وقال الفنان فاروق حسني: «الفن حقيقة كبرى تختال بين الحلم والصحو، تمسّنا ولا نستطيع الإمساك بها؛ حقيقة لا يدرك حكمتها إلا من يُحسن الإصغاء، ولعل من يأتي إلى المتحف يجد فيه فرصة مناسبة للحديث الداخلي، وللإصغاء إلى حكمة اللون، وسر التشكيل، وبراءة الرؤية».


وأكد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، أن افتتاح متحف الفنان فاروق حسني يُمثل إضافة مهمة ومُلهمة للمشهد الثقافي والفني، مشيرًا إلى تقدير مؤسسات الدولة والمجتمع الثقافي لمسيرة فنية ثرية امتدت لعقود، وشاركت في إثراء الحركة التشكيلية المصرية والعربية، موضحًا أن المتحف يُتيح مساحة للاطلاع على تجربة فنية متفردة شكّلت أحد ملامح الفن المعاصر في مصر.

وأشار وزير الثقافة إلى أن الحفاظ على الذاكرة الإبداعية للمبدعين، وإبراز تجاربهم الفنية، يُعد أحد المحاور الأساسية للعمل الثقافي، لما لذلك من دور في تعزيز الوعي الجمالي، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتفاعل مع نماذج فنية مؤثرة شاركت في صياغة الذائقة البصرية الحديثة.

وأوضح وزير الثقافة أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مؤكدًا أن المبادرات الثقافية التي تتبناها المؤسسات الأهلية والخاصة تمثل رافدًا مهمًا للحراك الثقافي، وتسهم في توسيع دائرة الإبداع الفني جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الرسمية، بما يعزز تنوع المشهد الثقافي وثراءه.

ويُعد متحف الفنان فاروق حسني فضاءً للذاكرة والجمال، ويأتي افتتاحه تتويجًا لمسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود، قدّم خلالها تجربة تشكيلية متفردة تجاوزت حدود الجغرافيا، وتفاعلت مع الاتجاهات والمدارس التشكيلية العالمية، محققة بصمة بصرية فارقة أصبحت مرجعًا وهوية لونية راسخة في الوجدان التشكيلي العربي.

ويضم المتحف مختارات دقيقة من أعمال الفنان تعكس تحولاته الجمالية ومراحله الإبداعية المتنوعة، إلى جانب أعمال شاركت في أهم المحافل والمتاحف الدولية، بما يُتيح للزائر قراءة بصرية متكاملة لمسار فني اتسم بالبحث الدائم والتجريب الحر.

ولا يقتصر المتحف على عرض أعمال صاحبه فحسب، بل يحتضن أيضًا مقتنياته الشخصية من روائع فناني مصر والعالم، في حوار بصري ثري بين التجارب والمدارس الفنية المختلفة، يضم أسماء بارزة تركت بصمتها في تاريخ الفن الحديث والمعاصر.

كما يضم المتحف مكتبة متخصصة تُعد مرجعًا معرفيًا مهمًا، تحتوي على أمهات الكتب الفنية والأدبية، إلى جانب مكتبة موسيقية، وغرفة ميديا خُصصت لعرض الأعمال الفنية والأفلام التسجيلية، في تكامل حي بين الصورة والنص والصوت.

ويأتي متحف الفنان فاروق حسني تحت مظلة «مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون»، بوصفه مشروعًا ثقافيًا حيًا لا يكتفي بعرض الأعمال، بل يسعى إلى إحياء الحوار الجمالي، وترسيخ الفن بوصفه قيمة إنسانية مستدامة، ورافدًا أساسيًا للوعي والثقافة.

الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة متحف الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق منطقة الزمالك بالقاهرة

