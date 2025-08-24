وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزير الخارجية المصري، أن رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.

وجرى اتصال هاتفى بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و "يوهان فاديفول" وزير خارجية ألمانيا اليوم الأحد، فى إطار التشاور الدورى حول التطورات الإقليمية وفى مقدمتها الأوضاع في غزة.



تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية بقطاع غزة، حيث أعرب الوزير عبد العاطى عن بالغ القلق إزاء التقارير المتزايدة حول الأوضاع الإنسانية في القطاع التي تؤكد على وجود مجاعة، مشددا ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوضع حد للجرائم والانتهاكات الاسرائيلية الصارخة، منوهاً الى التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي بضرورة ضمان الإمدادات الإغاثية والطبية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.

وأطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على الجهود المصرية لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، متناولاً فى هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.



و أطلع وزير الخارجية نظيره الألماني على مستجدات مفاوضات وقف اطلاق النار فى غزة، لاسيما بعد موافقة حركة "حماس" على المقترح، مؤكداً الأهمية البالغة لاستجابة اسرائيل للمقترح وتنفيذ عناصره فى سبيل معالجة الأزمة الراهنة والتخفيف من معاناة الفلسطينيين فى غزة، وضمان نفاذ المساعدات بكميات كافية تلبى احتياجات الشعب الفلسطينى، محذراً من أن استمرار إسرائيل في توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع لن يسفر عنه سوى تأجيج الوضع المتأزم وأن رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة تقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى السلام والاستقرار في المنطقة.



وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي ضرورة العودة إلى المسار التفاوضى بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أهمية استئناف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

