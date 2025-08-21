وزير الخارجية لنظرائه الأفارقة: قضية الأمن المائي مسألة وجودية تمس الشعوب بشكل مباشر

أجرى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي عددًا من الاتصالات الهاتفية مع نظرائه في عدد من الدول الأفريقية، في إطار جهود تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي، ومواصلة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية والهجرة يشدد على ما يمثله الأمن المائي

وأكد الوزير خلال اتصالاته على الأهمية البالغة لقضية الأمن المائي باعتبارها مسألة وجودية تمس الشعوب بشكل مباشر، مشددًا على ضرورة احترام والتزام كافة الأطراف بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة.

وزير الخارجية والهجرة يؤكد ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي

وشدد الوزير على أهمية العمل المشترك لتحقيق المنفعة المتبادلة لكافة دول حوض النيل، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها أن تُخل بالتوازن أو تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي في المنطقة.