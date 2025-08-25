مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله











قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهود نزع سلاح حزب الله، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء اللبناني بدعم خطة أمريكية لنزع سلاح الجماعة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف الإطار الأمريكي الهادف إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، وهي الخطوة التي أثارت انقسامات حادة في البلاد.

قال مكتب نتنياهو إنه إذا بدأ الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة، فإن إسرائيل ستدرس اتخاذ خطوات مماثلة، بما في ذلك تقليص وجودها العسكري، بالتنسيق مع آلية أمنية بقيادة الولايات المتحدة.

وقد قدم المبعوث الأمريكي توم باراك خريطة الطريق لنزع السلاح، وهي تتضمن الاقتراح الأكثر تفصيلا حتى الآن للحد من القوة العسكرية لحزب الله.

ورفضت الجماعة الدعوات المتكررة لنزع سلاحها، خاصة بعد حربها مع إسرائيل في أواخر عام 2024، والتي خلفت أجزاء من لبنان في حالة خراب.

أنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر ذلك الصراع، ودعا لبنان إلى مصادرة جميع الأسلحة "غير المصرح بها" في جميع أنحاء البلاد، وأكّد أن إسرائيل ستوقف العمليات الهجومية ضد الأهداف اللبنانية.

ومع ذلك، أبقت إسرائيل قواتها في خمسة مواقع على طول الحدود الجنوبية، وواصلت شنّ غارات جوية على ما تصفه بمقاتلي حزب الله ومنشآته العسكرية.