مشاورات مصرية–تركية في جدة لتعزيز العلاقات الثنائية والتنسيق الإقليمي
أسعار الذهب اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025
تحذير عاجل من شراء أو استئجار شقق داخل هذه العقارات.. ما القصة؟
استشهاد صحفيين بقصف الاحتلال مجمع ناصر الطبي في غزة
رئيس صحة النواب يطالب الدولة المصرية بضرورة منح حوافز لإقامة مصانع للمواد الخام للأدوية
إجازة المولد النبوي| هذه الفئات تستحق راحة أطول وأجرًا مضاعفا وفق القانون
إمام عاشور أولهم.. غيابات الأهلي في مباراة غزل المحلة الليلة
لمدة 21 ساعة.. انقطاع المياه بعدد من مناطق القليوبية
بث مباشر.. إنطلاق أعمال الدورة الاستثنائية لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي
زلزال بقوة 6.3 درجة قبالة جزر الكوريل الروسية
رفع الرايات الحمراء على شاطئ رأس البر ومنع نزول البحر
مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله
أخبار العالم

مكتب نتنياهو : إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في نزع سلاح حزب الله

صاروخ حزب الله
صاروخ حزب الله
محمد على


 


 


قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين إن إسرائيل مستعدة لدعم لبنان في جهود نزع سلاح حزب الله، وذلك في أعقاب قرار مجلس الوزراء اللبناني بدعم خطة أمريكية لنزع سلاح الجماعة.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت الحكومة اللبنانية على أهداف الإطار الأمريكي الهادف إلى نزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة الأخرى، وهي الخطوة التي أثارت انقسامات حادة في البلاد.

قال مكتب نتنياهو إنه إذا بدأ الجيش اللبناني في تنفيذ الخطة، فإن إسرائيل ستدرس اتخاذ خطوات مماثلة، بما في ذلك تقليص وجودها العسكري، بالتنسيق مع آلية أمنية بقيادة الولايات المتحدة.

وقد قدم المبعوث الأمريكي توم باراك خريطة الطريق لنزع السلاح، وهي تتضمن الاقتراح الأكثر تفصيلا حتى الآن للحد من القوة العسكرية لحزب الله.

ورفضت الجماعة الدعوات المتكررة لنزع سلاحها، خاصة بعد حربها مع إسرائيل في أواخر عام 2024، والتي خلفت أجزاء من لبنان في حالة خراب.

أنهى وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل في نوفمبر ذلك الصراع، ودعا لبنان إلى مصادرة جميع الأسلحة "غير المصرح بها" في جميع أنحاء البلاد، وأكّد أن إسرائيل ستوقف العمليات الهجومية ضد الأهداف اللبنانية.

ومع ذلك، أبقت إسرائيل قواتها في خمسة مواقع على طول الحدود الجنوبية، وواصلت شنّ غارات جوية على ما تصفه بمقاتلي حزب الله ومنشآته العسكرية.

نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حزب الله نزع سلاح حزب الله مكتب نتنياهو

