أخبار العالم

القوات الأوكرانية تشن أكثر من 130 هجمة بالصواريخ والمسيرات

محمد على

قال حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية أن القوات الأوكرانية شنت أكثر من 130 هجمة بالصواريخ والمسيرات يوم أمس.

ذكر  حاكم المقاطعة  إنه نتيجة لذلك فقد جرى  الإخبار بإصابة 5 مدنيين ووقوع أضرار مادية عقب الهجمات الأوكرانية على المقاطعة.


فيما  نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لراجمات الصواريخ "جراد" التابعة لمظليي تولا، وهي تدكّ مركز قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وتصدت قوات الدفاع الجوي الروسية لمسيرات أوكرانية على العاصمة الروسية موسكو في أجزاء خارج نطاق وسط المدينة.


قال عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرجي سوبيانين، اليوم الاثنين، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين كانتا تحلقان باتجاه موسكو.

وقال سوبيانين في منشور على تطبيق تيليجرام للمراسلة: "خدمات الطوارئ تعمل في الموقع الذي سقطت فيه الحطام".

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا أعادتا 146 أسير حرب يوم الأحد، في أحدث عملية تبادل ضمن سلسلة عمليات أُطلق فيها سراح مئات الأسرى هذا العام.


وكانت عمليات تبادل الأسرى واسعة النطاق النتيجة الملموسة الوحيدة لثلاث جولات من المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول بين مايو ويوليو.

وتظل هذه المجالات أحد المجالات القليلة للتعاون بين البلدين منذ بدء الهجوم الروسي في عام 2022.

ذكرت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق تيليجرام: "في 24 أغسطس، عاد 146 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي تسيطر عليها" كييف.

وأضافت أنه "في المقابل، تم نقل 146 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية" إلى أوكرانيا.

وقالت روسيا أيضا إن "ثمانية مواطنين من الاتحاد الروسي - مقيمين في منطقة كورسك، كانوا محتجزين بشكل غير قانوني" من قبل كييف أعيدوا أيضا كجزء من عملية التبادل.

شنت القوات الأوكرانية توغلًا مفاجئًا في منطقة كورسك الروسية في أغسطس من العام الماضي، واستولت على مئات الكيلومترات المربعة من الأراضي في انتكاسة كبيرة للكرملين.

ونشرت روسيا آلاف الجنود من حليفتها كوريا الشمالية كجزء من هجوم مضاد، لكنها لم تستعد السيطرة الكاملة على المنطقة حتى أبريل.

