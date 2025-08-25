رفض لخطط نتنياهو بغزة.. وزعيم المعارضة: حماس وافقت على خطة ونحن نتلاعب

قالت هيئة البث العبرية ناقلة عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يايئر لابيد أنه هاجم نتنياهو معتبرًا إياه صاحب عرقلة المشروعات الهادفة لوقف الحرب.

وذكر لابيد أن هناك خطة وافقت عليها حركة حماس لكن الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو تتلاعب بذلك والمختطفون في هذه الحالة يموتون.

فيما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن قائد القوات البرية السابق جاي تسور في جيش الاحتلال:" احتلال مدينة غزة والمنطقة الوسطى لن يحقق أي إنجاز و هذه حرب بقاء سياسي وهم يعرضون الجنود للخطر فخطة احتلال مدينة غزة تضحية بالرهائن دون أي نتيجة".

كما قال رئيس حزب أزرق أبيض بيني جانتس والوزير السابق في حكومة نتنياهو أول الحرب الإبادية: مهمة قادة المعارضة في إسرائيل التحرك فورا لتشكيل حكومة تحرر الرهائن".

