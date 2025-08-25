قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لو هتخرج.. تعرف على الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
ماذا يحدث عند الصلاة على الرسول في المولد النبوي؟.. الشعراوي: 7 عجائب
متحف كهف روميل يحتفل بذكرى افتتاحه .. اليوم
الاعلام العبري يروج لـ اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل ونفي رسمي من دمشق
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على تعطيل نشاط رياضي
أخبار التوك شو| عرض خطير لمصر إسقاط الديون مقابل توطين الفلسطينيين.. وحسام بدراوي: الفتوى رأي وليست إلزامًا في دولة مدنية
سعر عيار 21 اليوم 25-8-2025
انتهاء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة لطلاب النظام القديم و مدارس المتفوقين والمكفوفين
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر
دعاء اليوم الثاني من شهر المولد النبوي.. 8 كلمات تعوض خسائرك كلها
مقتل 64 فلسطينيًا وإصابة 272 في قصف إسرائيلي مكثف خلال يوم واحد
وسط غيابها عن البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تقتحم دبلوماسية الحرب برسالة لبوتين في ألاسكا
أخبار العالم

أمريكا تؤكد أول حالة عدوى بشرية بدودة الحلزون

خطر داهم من تفشي المرض
خطر داهم من تفشي المرض
محمد على خير

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الأحد عن أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة بدودة العالم الجديد الحلزونية.

تعد الدودة من الطفيليات الآكلة للحوم، والمرتبطة بالسفر من دولة متأثرة بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أندرو جي. نيكسون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز :إن الحالة التي حققت فيها وزارة الصحة في ماريلاند ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أكدتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أنها دودة لولبية من نوع نيو وورلد في الرابع من أغسطس وشملت مريضا عاد من رحلة إلى السلفادور.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن مصادر في صناعة لحوم البقر قالت الأسبوع الماضي إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أكدت وجود حالة إصابة بدودة الحلزون الجديدة لدى شخص في ماريلاند سافر إلى الولايات المتحدة من جواتيمالا.

ولم يتطرق نيكسون إلى التناقض بشأن مصدر الحالة البشرية.

وأضاف أن "المخاطر التي تشكلها هذه المادة على الصحة العامة في الولايات المتحدة منخفضة للغاية".

ولم تؤكد الحكومة الأمريكية وجود أي حالات بين الحيوانات هذا العام.

ومن المرجح أن تؤدي الروايات المختلفة من الحكومة الأمريكية ومصادر الصناعة بشأن الحالة البشرية إلى زعزعة الاستقرار لصناعة مربي الماشية ومنتجي لحوم البقر وتجار الماشية التي أصبحت بالفعل في حالة تأهب قصوى تحسبا لإصابات محتملة في الولايات المتحدة مع انتقال دودة الحلزون شمالا من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

ويأتي تأكيد الحكومة بشأن حالة الإصابة بدودة المسمار بعد أسبوع واحد فقط من سفر وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إلى تكساس للإعلان عن خطط لبناء منشأة للتعقيم من الذباب هناك كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الآفات.

قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن تفشي دودة الحلزون قد يكلف الاقتصاد في تكساس، أكبر ولاية منتجة للماشية في الولايات المتحدة، نحو 1.8 مليار دولار في حالات نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.

أمريكا أول حالة عدوى بشرية دودة الحلزون

