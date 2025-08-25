أمريكا تؤكد أول حالة عدوى بشرية بدودة الحلزون

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية يوم الأحد عن أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة بدودة العالم الجديد الحلزونية.

تعد الدودة من الطفيليات الآكلة للحوم، والمرتبطة بالسفر من دولة متأثرة بالوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أندرو جي. نيكسون في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى رويترز :إن الحالة التي حققت فيها وزارة الصحة في ماريلاند ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أكدتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أنها دودة لولبية من نوع نيو وورلد في الرابع من أغسطس وشملت مريضا عاد من رحلة إلى السلفادور.

وفي وقت سابق، ذكرت رويترز أن مصادر في صناعة لحوم البقر قالت الأسبوع الماضي إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أكدت وجود حالة إصابة بدودة الحلزون الجديدة لدى شخص في ماريلاند سافر إلى الولايات المتحدة من جواتيمالا.

ولم يتطرق نيكسون إلى التناقض بشأن مصدر الحالة البشرية.

وأضاف أن "المخاطر التي تشكلها هذه المادة على الصحة العامة في الولايات المتحدة منخفضة للغاية".

ولم تؤكد الحكومة الأمريكية وجود أي حالات بين الحيوانات هذا العام.

ومن المرجح أن تؤدي الروايات المختلفة من الحكومة الأمريكية ومصادر الصناعة بشأن الحالة البشرية إلى زعزعة الاستقرار لصناعة مربي الماشية ومنتجي لحوم البقر وتجار الماشية التي أصبحت بالفعل في حالة تأهب قصوى تحسبا لإصابات محتملة في الولايات المتحدة مع انتقال دودة الحلزون شمالا من أمريكا الوسطى وجنوب المكسيك.

ويأتي تأكيد الحكومة بشأن حالة الإصابة بدودة المسمار بعد أسبوع واحد فقط من سفر وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز إلى تكساس للإعلان عن خطط لبناء منشأة للتعقيم من الذباب هناك كجزء من الجهود المبذولة لمكافحة الآفات.

قدرت وزارة الزراعة الأمريكية أن تفشي دودة الحلزون قد يكلف الاقتصاد في تكساس، أكبر ولاية منتجة للماشية في الولايات المتحدة، نحو 1.8 مليار دولار في حالات نفوق الماشية وتكاليف العمالة ونفقات الأدوية.