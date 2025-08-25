رئيس الدوما الروسي في بكين لتعزيز التعاون البرلماني وتوسيع الشراكة الاستراتيجية

وصل رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الصينية بكين على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، بدعوة رسمية من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تشاو لي جي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات البرلمانية بين موسكو وبكين، حيث سيشارك فولودين في أعمال الدورة العاشرة للجنة البرلمانية المشتركة للتعاون بين الجمعية الاتحادية الروسية ومجلس نواب الشعب الصيني، إلى جانب عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية التي تهدف إلى تطوير آليات التعاون التشريعي بين الجانبين.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الدوما شخصيات بارزة من القيادات البرلمانية الروسية، من بينهم النائب الأول لرئيس المجلس إيفان ميلنيكوف، ونائبا الرئيس ألكسندر باباكوف وبوريس تشيرنيشوف، ورئيس لجنة الدفاع أندريه كارتابولوف، ورئيسة لجنة الثقافة أولغا كازاكوفا، إضافة إلى رئيس لجنة السياسة الاقتصادية مكسيم توبيلين وعدد من أعضاء المجلس البارزين، فضلاً عن ممثلين عن مجلس الاتحاد الروسي.

وتحمل الزيارة أبعاداً استراتيجية تعكس مستوى التقارب المتنامي بين روسيا والصين في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، إذ تسعى المؤسستان التشريعيتان في البلدين إلى توسيع التعاون البرلماني بما يعزز التنسيق السياسي والدبلوماسي.

كما يُتوقع أن تبحث الاجتماعات المشتركة قضايا تتعلق بدعم المبادرات الاقتصادية الكبرى، مثل مبادرة "الحزام والطريق"، وسبل تعزيز التعاون في مجالات الأمن والطاقة والثقافة والتعليم.

وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه النظام الدولي تحولات عميقة، ما يدفع موسكو وبكين إلى تعزيز شراكتهما البرلمانية والسياسية كجزء من بناء نظام عالمي أكثر توازناً.

ويُتوقع أن تصدر عن اللقاءات بيانات مشتركة تؤكد على التمسك بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ورفض الضغوط الأحادية، والعمل على توسيع التنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.