فن وثقافة

جومانا مراد: نفسي أعمل كل حاجة جديدة.. وبحب الفن جدًا

جومانا مراد
جومانا مراد
سعيد فراج

خَطفت الفنانة جومانا مراد، أنظار الحضور وعدسات المصورين خلال مشاركتها في حفل افتتاح الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي 2025، بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء.

وعبّرت جومانا مراد، خلال لقاء معها على هامش الحفل، عن عشقها للفن وتأثرها الكبير بالفنانين التشكيليين الذين نشأت بينهم، قائلة: "اتربيت مع فنانين تشكيليين كتير واتأثرت بيهم".

وكشفت جومانا مراد عن استعدادها للمشاركة في مسلسل جديد مكوّن من 15 حلقة يُعرض في رمضان 2026، من تأليف مريم نعوم، مشيرة إلى أن العمل يحمل طابعًا اجتماعيًا، وسيشهد ظهورها في شكل جديد ومختلف عن أدوارها السابقة.

وأضافت: "نفسي أعمل كل حاجة ما عملتهاش، وبحب الفن جدًا، أنا عاشقة للمهنة، وببحث دايمًا عن كل جديد، وبحب شغلي، وبقدَّر جمهوري، ودايمًا بحاول أقدم لهم كل اللي عندي".

أعمال جومانا مراد

تعيش الفنانة جومانا مراد، حالة نشاط فني؛ إذ تقدم البطولة المطلقة في عالم الدراما لأول مرة من خلال مسلسل “خلايا رمادية”، كما تشارك في مسرحية “سمن على عسل” في موسم الرياض، وذلك بعد أن حققت نجاحًا كبيرًا في رمضان الماضي من خلال مسلسل أم 44.

تفاصيل مسلسل خلايا رمادية

مسلسل «خلايا رمادية»، مكون من 15 حلقة، ويُعد أول بطولة مطلقة لها في دراما رمضان، المسلسل من تأليف الكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي، ومن إنتاج المنتج كامل أبو علي.

أما مسرحية «سمن على عسل»، فمن المقرر عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض 2026، خلال شهر فبراير من العام المقبل، على مسرح عسلان.

وتنتمي المسرحية إلى الطابع الكوميدي الاجتماعي، حيث تدور أحداثها حول فتاة تهرب إلى شقة ضابط؛ لتبدأ سلسلة من المواقف الطريفة والمفارقات المليئة بالمفاجآت، في مزيج يجمع بين الضحك والتشويق.

جدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل “أم 44”، وسلط العمل المنتظر الضوء على قضايا معاصرة تعكس واقع المجتمعات العربية، إذ تناول العلاقات العائلية، والصراعات العاطفية، والتحديات التي تواجه الشخصيات الرئيسية.

ودارت أحداث مسلسل "أم 44" حول مجموعة من النساء تجاوزن سن الأربعين، إذ يواجهن تحديات مختلفة على مختلف الأصعدة، ويسلط الضوء على تجاربهن، مستعرضًا تعقيدات حياتهن العاطفية والاجتماعية، ضمن إطار يجمع بين الكوميديا السوداء والدراما.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

