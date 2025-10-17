جهاد حرب: موقف ترامب تجاه ملف تسليم جثامين أسرى الاحتلال يعكس تغيرات كثيرة

قال جهاد حرب، مدير مركز ثبات للبحوث، إن موقف دونالد ترامب تجاه ملف تسليم جثامين أسرى الاحتلال يعكس تغيرًا في المزاج والتوجه، مشيرًا إلى وجود صعوبات فنية ولوجستية في استخراج الرفات، ما قد يتطلب وقتًا ومعدات أكبر.

وأضاف جهاد حرب، في مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، في برنامج «منتصف النهار»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن إسرائيل تحاول استغلال هذا الملف؛ للتراجع عن التزاماتها، وسط ضغوط داخلية متزايدة على الحكومة الإسرائيلية، خاصة من رئيس الوزراء نتنياهو الذي يتسم بعدم احترام الاتفاقيات مع الفلسطينيين.

وأشار مدير مركز ثبات للبحوث، إلى تصاعد الخروقات الإسرائيلية، مثل عمليات قتل فلسطينيين قرب الخط الأصفر، وتهديدات متكررة بوقف فتح معبر رفح، كرسائل للضغط السياسي للتأكيد على اليد العليا في مسألة تسليم الجثامين وآليات تنفيذ الاتفاق.

