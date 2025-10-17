نزيف مش مرض.. حسام موافي يكشف أسباب ظهور البقع الزرقاء تحت الجلد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن البقع الزرقاء تحت الجلد ليست مرضا جلديا، وإنما هي نزيف يُكوِّن هذه البقع الزرقاء.

وأكد حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على فضائية "صدى البلد"، أن الله- تعالى- يعلم أن الإنسان من الممكن أن يصاب بجرح في جسده، والله- تعالى- يحمينا؛ لعدم فقد الدم، عبر ما يُعرف بالتجلط، فلو أصيب الإنسان في حادث أو غيره؛ فإن الدم ينزل من الجسد لبعض الوقت، ثم تحدث حالة من التجلط للدم، ويتوقف؛ حتى لا ينزف الجسد كل الدم من الإنسان، فيموت.

وأشار حسام موافي، إلى أن الله- تعالى- يحمينا بـ 3 أمور مهمة؛ حتى لا نتعرض للنزيف وقت الإصابة أو الحادث، والأمر الأول هو انقباض الشريان؛ فيحبس الدم ويقلله، الأمر الثاني وهو الصفائح الدموية التي تُسرع إلى الجرح وتسده؛ لمنع النزيف، الأمر الثالث وهو تجلط الدم ويأخذ بعض الوقت.

وأشار إلى أن ضعف الأوعية الدموية تحدث نزيفا في أي منطقة بجسم الإنسان وخاصة تحت الجلد، فتظهر البقع الزرقاء، أما النقط الحمراء الكثيرة؛ فتكون بسبب ضعف الصفائح الدموية وانخفاضها.