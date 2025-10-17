حسام موافي للأطباء: اوعى تهين العيان وخليك حنين عليه.. فيديو

نصح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، خريجي كليات الطب بألا يهينوا العيان، قائلا: حذاري إنك تهين العيان وخليك حنين عليه.

وقال حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على فضائية "صدى البلد"، إن مرض الكبد لا يمكن الاستهانة به، ويجب المتابعة مع الطبيب عند الإصابة بمرض الكبد.

وتابع: مرض الكبد خاين فمن الممكن زيادة انزيمات الكبد ونشاط في الفيروس ولا تظهر أعراضه بدون سخونية أو تعب، وفي نفس الوقت يظل الفيروس نشط.

كما يجب المتابعة مع الطبيب لمريض السكر والقلب والضغط والكلى، وعلى رأسهم مريض الكبد لأن أعراض الإصابة بالكبد قليلة جدا.

أسباب الوفاة المفاجأة لمرضى الكبد

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن احتمالات الوفاة في مريض الكبد عديدة جدا.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما"، على فضائية "صدى البلد"، أن جلطة الرئة تحدث لأي مواطن؛ من الممكن أن تقضي عليه في ثوانٍ، وكذلك نزيف دوالي المرئ ينهي حياة الإنسان في دقائق.

وأشار إلى أن التسمم الدموي يقضي على الإنسان بسرعة، وكذلك اختلال الصوديوم والبوتاسيوم في الدم يسبب الوفاة المفاجئة، لافتا إلى أن هذه الأسباب الطبية تسمى بـ"أسباب الوفاة المفاجئة".

ولفت إلى أن مريض الكبد يتناول كثيرا “أدوية تخل بالصوديوم والبوتاسيوم” رغم أنه في حاجة إلى هذه الأدوية، وبالرغم من ذلك، فإنها قد تؤدي إلى وفاته.