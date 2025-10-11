حسام موافي: مريض القلب والكلى والكبد لابد أن يراعي توازن السوائل |فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن كمية البول تعتمد تماما على كمية المياه المشروبة من الإنسان.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على فضائية "صدى البلد"، أن هناك أربعة مصادر لتخريج المياه من الجسم وهي: البول، العرق، النفس، البراز.

وأشار إلى أن الإنسان صاحب القلب السليم، والكلى السليمة، والكبد سليم، وهرمون ضد الإدرار في المخ سليم، فإنه مهما تناول كميات من المياه فإنه لابد أن يخرجها من جسمه.

وأشار إلى أن هناك حالة نفسية لبعض الحالات تجعله يكثر من شرب المياه ويخرجها من المصادر المذكورة، منوها أن كثرة التبول قد يكون سببه حالة نفسية للمريض.

وأوضح أن الطب يبدأ أولا بالتشخيص وليس العلاج، فلو تسرع الطبيب في العلاج وأعطى دواء لمنع البول فإن هذا يسبب مشاكل أخرى في الجسم لو كان السبب حالة نفسية لكثرة التبول.

وأضاف مصطفى موافي، أن مريض القلب والكلى والكبد، لابد أن يعمل توازن سوائل في الجسم بالمقدار المسموح بالضبط دون زيادة وإلا سيتعب كثيرا.