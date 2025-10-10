قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اللجنة الاوليمبية: الرئيس السيسي قائد عظيم وأنقذ المنطقة باتفاق شرم الشيخ
ترامب يتصل بالفائزة بجائزة نوبل للسلام.. اعرف السبب
اتصال هاتفي من جوتيريش.. الرئيس السيسي: يجب تنفيذ اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة كاملا
سيارة رولز رويس هدية محمد سامي لزوجته مي عمر في عيد ميلادها
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أكثر من تحمل الألم ليضع مصر فوق الجميع
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي: الحمى الروماتيزمية حيّرت العلماء منذ عدة قرون

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
محمد شحتة

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الحمى الروماتيزمية، موضحًا أنها من الأمراض التي حيّرت العلماء منذ عدة قرون، رغم تعدد النظريات التي حاولت تفسيرها.

وقال  حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحمى الروماتيزمية ليست مرضًا مناعيًا بشكل قاطع، لكن المؤكد علميًا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بميكروب يُعرف باسم الميكروب السبحي، والذي يصيب الحلق أو اللوزتين، وقد ينتقل إلى الجسم مسببًا مضاعفات خطيرة.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أنه عند فحص تاريخ الحالات المصابة بالحمى الروماتيزمية؛ يجد دائمًا أن المريض كان يعاني من التهاب سابق في الحلق، وربما أثبتت التحاليل وجود الميكروب السبحي، مشددًا على أن الأشخاص الأكثر عرضة لهذا المرض يجب ألا يُصابوا بهذا الميكروب مدى الحياة.

وأضاف موافي أن احتمالية الإصابة بالحمى الروماتيزمية تقل بشكل كبير بعد سن الخامسة والعشرين، لافتًا إلى أهمية حماية الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية ما بين 10 إلى 15 عامًا من التهابات الحلق الناتجة عن الميكروب السبحي.

ونوه بأن المريض يحصل على حقنة كل 15 أو 21 يومًا؛ لحمايته من الميكروب السبحي، وبالتالي من خطر تكرار الحمى الروماتيزمية، موضحًا أن الفكرة الأساسية في العلاج، هي القضاء على الميكروب المسبب؛ مما يقي المريض من المرض أو يمنع تكراره.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن ظهور أعراض مثل آلام المفاصل أو تغيرات في القلب أو بقع حمراء على الجلد؛ تستدعي الحذر الطبي والمتابعة الدقيقة، لأن بعضها قد يشير إلى بداية الحمى الروماتيزمية.

وأكد أن سرعة الترسيب ترتفع في بعض الحالات المرضية، موضحًا أنها عندما تتجاوز المائة؛ قد تدل على 3 حالات رئيسية وهي: “السل، الحمى الروماتيزمية، الأورام”.

حسام موافي الحمى الأمراض الحمى الروماتيزمية الميكروب السبحي القلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

عبدالصادق: انتظام طلاب جامعة القاهرة الأهلية بالمعامل والوحدات

امن معلومات

تعرف على القطاعات الأكثر استهدافاً من قبل مجموعات التهديدات الإلكترونية في المنطقة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القومى للمرأة يشيد بجهود القيادة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية
أعراض خمول الغدة الدرقية

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي
زواج إيناس الدغيدي

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا
طريقة عمل كريب البيتزا

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية
وصفات طبيعية بالزبادي تمنحك إشراقة فورية

فيديو

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد