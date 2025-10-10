حسام موافي: الحمى الروماتيزمية حيّرت العلماء منذ عدة قرون

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الحمى الروماتيزمية، موضحًا أنها من الأمراض التي حيّرت العلماء منذ عدة قرون، رغم تعدد النظريات التي حاولت تفسيرها.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، إن الحمى الروماتيزمية ليست مرضًا مناعيًا بشكل قاطع، لكن المؤكد علميًا أنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بميكروب يُعرف باسم الميكروب السبحي، والذي يصيب الحلق أو اللوزتين، وقد ينتقل إلى الجسم مسببًا مضاعفات خطيرة.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أنه عند فحص تاريخ الحالات المصابة بالحمى الروماتيزمية؛ يجد دائمًا أن المريض كان يعاني من التهاب سابق في الحلق، وربما أثبتت التحاليل وجود الميكروب السبحي، مشددًا على أن الأشخاص الأكثر عرضة لهذا المرض يجب ألا يُصابوا بهذا الميكروب مدى الحياة.

وأضاف موافي أن احتمالية الإصابة بالحمى الروماتيزمية تقل بشكل كبير بعد سن الخامسة والعشرين، لافتًا إلى أهمية حماية الأطفال والمراهقين في الفئة العمرية ما بين 10 إلى 15 عامًا من التهابات الحلق الناتجة عن الميكروب السبحي.

ونوه بأن المريض يحصل على حقنة كل 15 أو 21 يومًا؛ لحمايته من الميكروب السبحي، وبالتالي من خطر تكرار الحمى الروماتيزمية، موضحًا أن الفكرة الأساسية في العلاج، هي القضاء على الميكروب المسبب؛ مما يقي المريض من المرض أو يمنع تكراره.

وأشار الدكتور حسام موافي إلى أن ظهور أعراض مثل آلام المفاصل أو تغيرات في القلب أو بقع حمراء على الجلد؛ تستدعي الحذر الطبي والمتابعة الدقيقة، لأن بعضها قد يشير إلى بداية الحمى الروماتيزمية.

وأكد أن سرعة الترسيب ترتفع في بعض الحالات المرضية، موضحًا أنها عندما تتجاوز المائة؛ قد تدل على 3 حالات رئيسية وهي: “السل، الحمى الروماتيزمية، الأورام”.