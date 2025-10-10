حسام موافي: الحيوانات أكثر من 6 آلاف نوع أكثرها تعلقا بالإنسان الكلب.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن الحيوانات أكثر من 6 آلاف نوع، والله تعالى ختار للإنسان الكلب يرافق أصحاب الكهف من بين هذه الحيوانات.

وأضاف حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، ردا على سؤال منة سيدة حزينة جدا وبدأت تتعرض لنوبات هلع، بسبب حزنها على موت الكلب الخاص به، والذي كان مصدر سعادة لها ولزوجها في الحياة، أن الكلب الحيوان الوحيد الذي يتعلق به الإنسان وهذه صلة يعلمها الله فقط.

وتابع موافي: لي صديق عزيز، لولا صداقتي به، لما كنت أشعر بسؤال السائلة وحالتها، فكان صديقي وزوجته وله أولاده، عندهم كلب خاص بهم، ومرض هذا الكلب بالسرطان، وانهارت زوجته بسبب هذا المرض الذي أصاب هذا الكلب، حتى فارق الحياة.

