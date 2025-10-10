قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصطفى بكري: مصر تكتب التاريخ والقاهرة تتصدر المشهد مجددًا.. فيديو
المنتخب الوطني تحت 17 عاما يفوز على تونس بثلاثية.. وديا
قـ.ـتلى وجرحى.. انفـ.ـجار ضخم في مصنع ذخيرة بولاية تينيسي الأمريكية
مبلغ مالي ضخم.. كم سيجني منتخب مصر بعد تأهله إلى كأس العالم؟
قرار عاجل بمنع المدارس من المشاركة في دعاية انتخابات مجلس النواب 2025
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 10-10-2025
بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ
رغم السقوط المتتالي.. ليفربول يفاجئ الجميع بقرار غير متوقع بشأن آرني سلوت
إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور
محمد صلاح وعمر مرموش ضمن الأعلى أجرًا بالدوري الإنجليزي.. وهالاند في الصدارة
وزير العدل الفلسطيني: جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي أوقفت حرب غزة ومنعت التهجير القسري
حسام موافي يكشف عن 5 أمور تسبب أمراض الشريان التاجي.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

برلماني: الحرف اليدوية تمثل ثروة قومية.. والإستراتيجية الجديدة تعيد الاعتبار للصناع المصريين

محمد الشعراوي

ثمّن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية، معتبرا إياها نقطة انطلاق حقيقية لإحياء الصناعات التراثية التي تعكس هوية مصر الحضارية، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية جاءت استجابة للتحولات العالمية في التجارة وسلاسل الإمداد، وتزايد الاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف طموحة وفي مقدمتها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وتنمية 15 “تكتل حرفي طبيعي” يؤكد أن الدولة تتعامل مع الحرف اليدوية كقطاع استثماري واعد، وليس مجرد نشاط تقليدي، لافتا إلى أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعاون وزارات التضامن والصناعة والثقافة والتنمية المحلية في إعداد الاستراتيجية يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الحرفيين وتوفير بيئة عمل منظمة تضمن استمرارية الإنتاج وتطوير المهارات.

كما أشاد بتشكيل لجنة التسيير المؤقتة التي ستقود تنفيذ خطط العمل خلال عام التأسيس، تمهيدا لإنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات واضحة لتسويق المنتجات محليا ودوليا.

الحرف اليدوية مجلس الشيوخ الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية هوية مصر الحضارية

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

منشور

تنبيه عاجل من وزارة الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

ماريا كورينا ماتشادو

من هي ماريا كورينا ماتشادو الفائزة بجائزة نوبل للسلام لعام 2025؟

المتهمون

هزار 3 طلاب يتحول لكارثة.. أشعلوا النيران بـ 6 سيارات في التجمع

صورة أرشيفية

انهــ ــيار جزئي لعقار بالإسكندرية.. ونجاة شخصين من السكان

ميلانيا ترامب

ميلانيا ترامب: ناقشت مع بوتين مسألة الأطفال الأوكرانيين في روسيا

ترامب و بوتين

ترامب يشكر بوتين بعد تصريحه بأن جائزة نوبل فقدت مصداقيتها

ستارمر وماكرون والمستشار الألماني

بيان مشترك لقادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نشيد بقيادة الرئيس ترامب وجهود مصر وقطر وتركيا بشأن غزة

بالصور

أعراض خمول الغدة الدرقية وأسبابها الخفية.. كيف تكتشفينها قبل فوات الأوان؟

إيناس الدغيدي تحتفل بزواجها من رجل الأعمال أحمد عبد المنعم.. صور

كريب البيتزا اللذيذ بطريقة سهلة في المنزل

لإشراقة فورية.. 5 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة بالزبادي

فوائد الرمان

صيدلية طبيعية.. قشر الرمان سر منسي لعلاج الأمراض

مسلم

لفظ مسيء.. مسلم يرد على شائعات عودته لـ يارا تامر

نحوم اسطنبول

النجوم في قفص الاتهام.. عملية مخدرات كبرى تزلزل الوسط الفني التركي

كامل الباشا وأحمد مالك

فيلم كولونيا يطلق إعلانه التشويقي الأول| فيديو

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

