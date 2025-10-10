برلماني: الحرف اليدوية تمثل ثروة قومية.. والإستراتيجية الجديدة تعيد الاعتبار للصناع المصريين

ثمّن النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إطلاق الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية، معتبرا إياها نقطة انطلاق حقيقية لإحياء الصناعات التراثية التي تعكس هوية مصر الحضارية، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية جاءت استجابة للتحولات العالمية في التجارة وسلاسل الإمداد، وتزايد الاهتمام بمعايير الاستدامة البيئية والاجتماعية.

وأوضح البلشي لـ صدى البلد أن ما تضمنته الاستراتيجية من أهداف طموحة وفي مقدمتها زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار بحلول عام 2030، وتنمية 15 “تكتل حرفي طبيعي” يؤكد أن الدولة تتعامل مع الحرف اليدوية كقطاع استثماري واعد، وليس مجرد نشاط تقليدي، لافتا إلى أن هذا التوجه يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل حقيقية للشباب.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تعاون وزارات التضامن والصناعة والثقافة والتنمية المحلية في إعداد الاستراتيجية يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الحرفيين وتوفير بيئة عمل منظمة تضمن استمرارية الإنتاج وتطوير المهارات.

كما أشاد بتشكيل لجنة التسيير المؤقتة التي ستقود تنفيذ خطط العمل خلال عام التأسيس، تمهيدا لإنشاء المجلس القومي للحرف اليدوية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق التنسيق بين الجهات المعنية، ووضع آليات واضحة لتسويق المنتجات محليا ودوليا.