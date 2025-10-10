الشعب الجمهوري يستعد لإعلان عدد مرشحيه على المقاعد الفردية الأسبوع المقبل

يعتزم حزب الشعب الجمهوري، خلال مطلع الأسبوع المقبل، الإعلان رسميًا عن عدد مرشحيه على المقاعد الفردية على مستوى محافظات الجمهورية، ضمن استعداداته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضحت المصادر أن العدد النهائي لمرشحي الحزب لم يُحسم بعد، نظرًا لاستمرار المشاورات الداخلية الخاصة بتشكيل القوائم الانتخابية، والتي تجري على نطاق واسع داخل أروقة الحزب بالتنسيق مع قياداته في المحافظات.

تحقيق أفضل تمثيل ممكن للحزب بما يعكس حضوره السياسي

وأكدت المصادر أن الاجتماعات الجارية تستهدف تحقيق أفضل تمثيل ممكن للحزب بما يعكس حضوره السياسي في مختلف الدوائر، مع الحرص على الدفع بعناصر تمتلك ثقة الشارع وخبرة العمل العام.