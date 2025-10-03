قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي
منار عبد العظيم

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن الأسباب الطبية وراء تجمع المياه على الرئة، مؤكدًا أن التشخيص المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة؛ هما العاملان الأساسيان لتفادي المضاعفات الخطيرة.

وخلال تقديمه برنامج «رب زدني علما» على قناة صدى البلد، أوضح موافي أن هناك معنيين رئيسيين لما يُعرف بـ "المياه على الرئة"، ويجب التفريق بينهما بدقة.
 

أنواع تجمع المياه على الرئة

أشار موافي إلى أن مصطلح "المياه على الرئة" يمكن أن يُفهم بطريقتين:

أولًا: تجمع المياه داخل الرئة نفسها، وتحديدًا في الحويصلات الهوائية، وهو ما يؤثر على كفاءة التنفس.

ثانيًا: تجمع المياه حول الرئة، أي في الغشاء البلوري المحيط بالرئة، وهو الغشاء الذي يحمي الرئة من المؤثرات الخارجية.

وأضاف أن سحب كميات كبيرة من المياه- قد تصل إلى لترين يوميًا- غالبًا ما يدل على أن المياه متجمعة في الغشاء المحيط بالرئة وليس بداخلها.

السبب الأشهر: هبوط الجهة اليسرى للقلب

أكد الدكتور حسام موافي، أن السبب الأكثر شيوعًا لتجمع المياه داخل الرئة؛ هو هبوط أو فشل الجهة اليسرى من القلب، موضحًا أن هذا الفشل يؤدي إلى احتقان الدم داخل الرئة، وبالتالي يتسرب الماء إلى الشعب الهوائية ويحدث ما يُعرف بـ "الوذمة الرئوية".

وقال: "الفشل الحاد في الجانب الأيسر للقلب يتسبب في تسرب الماء من الأوعية الدموية إلى الحويصلات الهوائية، وهو السبب الرئيسي لتجمع المياه داخل الرئة."

أسباب أخرى لتجمع المياه حول الرئة

أما عن تجمع المياه في الغشاء المحيط بالرئة، فلفت موافي إلى أن هناك عدة أسباب محتملة، منها:

تأثير العلاج الكيميائي على مستوى البروتينات في الدم.

الإصابة بالدرن (السل الرئوي).

بعض أنواع الالتهابات التي تصيب الرئة والغشاء البلوري.

وأشار إلى أن هذه الأسباب قد تتطلب فحوصات دقيقة لتحديد العلاج المناسب، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة مع الطبيب المتخصص.

التشخيص المبكر هو خط الدفاع الأول

شدد أستاذ طب الحالات الحرجة، على أن تجاهل أعراض المياه على الرئة، مثل ضيق التنفس، التعب السريع، أو آلام الصدر؛ قد يؤدي إلى مشاكل صحية معقدة وخطيرة.

وأكد أن التشخيص المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة، يمكن أن يسهم بشكل كبير في علاج الحالة، وتجنب المضاعفات التي قد تصل إلى الفشل التنفسي أو القلبي.

الدكتور حسام موافي المياه على الرئة تجمع المياه على الرئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد