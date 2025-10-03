قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
جوتيريش يحذر: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل يهدد الأمن الإقليمي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

اللواء محمود متولي يكشف لـ"صدى البلد" دور البحرية في نصر أكتوبر المجيد

اللواء محمود متولي
اللواء محمود متولي
محمد إبراهيم

تعد حرب أكتوبر المجيدة، علامة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية العريقة، فقد تبارت فيها جميع التشكيلات والقيادات في أن تكون مفتاحا لنصر مبين، دفع فيه المصريين أثمانا غالية من دمائهم الطاهرة، ليستردوا جزءًا غاليًا وعزيزًا من أرض الوطن وهي سيناء.

لم تكن حرب أكتوبر المجيدة مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارا حقيقيا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، فلقد تحدى الجيش المصري المستحيل ذاته، وقهرهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة.

فقد كان جوهر حرب أكتوبر هو الكفاح من أجل تغيير الواقع من الهزيمة إلى النصر ومن الظلام إلى النور ومن الانكسار إلى الكبرياء، فقد غيرت الحرب خريطة التوازنات الإقليمية والدولية.

حرب أكتوبر

في السادس من أكتوبر عام 1973، كانت صيحات الله أكبر تزلزل قناة السويس، حينما عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة إلى الضفة الشرقية للقناة، لاستعادة أرض الفيروز من العدو الإسرائيلي، في حربا تكبدت فيها إسرائيل خسائر لا يمكن أن ينساها أبدا، واستعاد المصريين معها كرامتهم واحترامهم أمام العالم.

حرب السادس من أكتوبر

فلقد علّمنا نصر أكتوبر العظيم أن الأمة المصرية قادرةٌ دومًا على الانتفاض من أجل حقوقها وفرض احترامها على الآخرين، تعلمنا في حرب أكتوبر أن الحق الذي يستند إلى القوة تعلو كلمته وينتصر في النهاية، وأن الشعب المصري لا يفرط في أرضه وقادرٌ على حمايتها.

وبمناسبة الذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر كان لـ "صدى البلد" لقاء مع اللواء بحري محمود متولي، أحد أبطال القوات البحرية الذين شاركو في نصر أكتوبر 1973، حيث كشف خلال حواره بمناسبة مرور 52 عاما على معركة النصر العظيم، عن دوره في الحرب ، والبطولات التي قام بها هو وزملائه في معارك النصر على جبهة القتال.

حرب الاستنزاف

في البداية، تحدث اللواء بحري محمود متولي عن حرب الاستنزاف ، حيث أكد أنها مثلت المرحلة الأصعب والأهم في تاريخ مصر الحديث، ، مشيرا أن مصر واجهت أوضاعا قاسية وبالغة الصعوبة في أعقاب حرب يونيو 1967؛ حيث كانت المدن مُدمرة والسكان مهجرون، لكن الشعب والجيش صمدا معا حتى أعاد الجيش بناء نفسه مرة أخرى.

وأشار بطل القوات البحرية إلى أن القوات البحرية لعبت دورا بطوليا خلال حرب الاستنزاف، بدءا من إغراق المدمرة "إيلات" عام 1967، مرورا بعمليات الضفادع البشرية في البحر الأحمر، وتدمير الحفار الإسرائيلي في غرب إفريقيا، وصولا إلى معارك الإغارة الجريئة على الموانئ الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه البطولات كانت هي المفتاح الحقيقي لنصر أكتوبر 1973.

حرب أكتوبر

وعن دور القوات البحرية في حرب أكتوبر، أكد أن البحرية المصرية تولت مهام استراتيجية كبرى خلال الحرب، منها عزل خطوط مواصلات العدو في البحرين المتوسط والأحمر، وتأمين الموانئ المصرية وطرق الملاحة، فضلًا عن المشاركة في التمهيد النيراني وعمليات القوات الخاصة على سواحل سيناء.

كما نفذت القوات البحرية أعمالاً بطولية، تمحورت حول قطع إمدادات البترول عن إسرائيل، وإغلاق ميناء إيلات أمام النقل البحرى، وفى المقابل ظلت الموانئ المصرية مفتوحة طوال أيام الحرب.

وشدد اللواء محمود متولي أن ما تحقق من إنجازات في حرب أكتوبر لم يكن صدفة، بل نتيجة تضحيات جسام من الجيش والشعب، وأن التاريخ سيذكر بأحرف من ذهب الدور الذي قامت به القوات البحرية خلال حرب أكتوبر.

حرب أكتوبر نصر أكتوبر أكتوبر 73 الجيش المصري سيناء القوات البحرية اللواء محمود متولي

