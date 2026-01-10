عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور

حرص عدد كبير من أبناء قرية بلقس التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، علي تقديم واجب العزاء لأسرة الشاب إبراهيم النوبي، الذي لقي ربه وهو ساجد في صلاة المغرب بالقرية، حيث حرص الجميع علي تقديم واجب العزاء في الشاب الراحل في صورة إن دلت فإنما تدل علي حسن الخاتمة لشاب أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.

اللحظات الأخيرة

وكشف الحاج يسري بكري، شريك والد الشاب إبراهيم أحمد عثمان تفاصيل رحيل الشاب أثناء إمامته بالصلاة بمقر عملهم بالقرية، مؤكدا أنه يعتبر الشاب الراحل وأشقاءه كأبنائه حيث أنه ووالده شركاء بمحل العمل.

وتابع الحاج يسري، أنه يوم الوفاة استقبلوا حمولة "بطاطا" في الشنيش الخاص بهم، واستقبلهم الراحل "إبراهيم"، وطلب منهم وزن الحمولة والعودة مرة أخري، وأثناء ذلك وصل هو لمكان العمل، وسأل الشاب الراحل هل صليت المغرب؟، فرد عليه الشاب أنه كان في انتظاره ليصلوا جماعة.

وأوضح الحاج يسري، "قومت اتوضيت، ودخلت إبراهيم يصلي بينا لأنه حافظ لكتاب الله، وبالفعل بدأنا نصلي، وركعنا، وبعد كدة سجدنا أول سجدة، وفوجئت بعدها بجسده يرتمي علي، فخرجت من الصلاة للإطمئنان عليه، وقمت بتدليك صدره علي أنه أغمي عليه لهبوط في الضغط، لكن مفيش أي استجابة، فقومت علي الفور مع الشباب بنقله لأقرب صيدلية لقياس الضغط ومحاولة إنقاذه".

وأشار، إلي أنه "بعد ذلك أخده الشباب وانتقلوا به للمستشفي، لكنه كان قد توفي من قبل ذلك، وجبناه وجينا وتم تشييع الجثمان في جنازة مهيبة حضرها الكل كبيرا وصغيرا، لحب الناس له ومعاملته الطيبة معاهم".

تفاصيل الواقعة

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوطه خلال الصلاة، حيث حاول الموجودون إسعافه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتبين أنه فارق الحياة في الحال.

وتحولت صفحات موقع فيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث نعاه الأهالي وأصدقاؤه، مشيدين بأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة، واصفين إياه بالشاب المكافح طوال حياته، قائلين: من عاش على شيء مات عليه.

وشيعت جنازة الشاب من المسجد الكبير، وسط حزن بالغ ودعوات من المشيعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.