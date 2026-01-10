قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية السعودية: المملكة تؤكد دعمها الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة
تشكيل منتخب مصر لمواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية
ياسمين الجيلاني تكشف مفاجأة حول جنسيتها.. تفاصيل
لأول مرة بكليب بالذكاء الاصطناعي.. محمد منير يطلق بتعلي أول أغانيه في 2026
بعد انسحابها من عشرات المنظمات الدولية.. روبيو: واشنطن لن تدير ظهرها للعالم
وزيرة خارجية فلسطين تطالب دول التعاون الإسلامي بمقاطعة إسرائيل
وزير خارجية الصومال: مزاعم إسرائيل حول أرض الصومال غير قانونية
عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور
قنوات مفتوحة على نايل سات تبث مباراة مصر وكوت ديفوار.. اعرف الطريقة
نيجيريا يضرب الجزائر بالهدف الثاني فى أمم إفريقيا
خطر على السلم والأمن الإقليمي والدولي .. مصر تجدد رفضها القاطع لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال
وزير الخارجية: الموقف المصري الداعم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ثابت
محافظات

عزاء للشاب المتوفى ساجدا.. وأحد أصدقائه يكشف اللحظات الأخيرة فى حياته ..صور

واجب العزاء
واجب العزاء
إبراهيم الهواري

حرص عدد كبير من أبناء قرية بلقس التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، علي تقديم واجب العزاء لأسرة الشاب إبراهيم النوبي، الذي لقي ربه وهو ساجد في صلاة المغرب بالقرية، حيث حرص الجميع علي تقديم واجب العزاء في الشاب الراحل في صورة إن دلت فإنما تدل علي حسن الخاتمة لشاب أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه.

اللحظات الأخيرة

وكشف الحاج يسري بكري، شريك والد الشاب إبراهيم أحمد عثمان تفاصيل رحيل الشاب أثناء إمامته بالصلاة بمقر عملهم بالقرية، مؤكدا أنه يعتبر الشاب الراحل وأشقاءه كأبنائه حيث أنه ووالده شركاء بمحل العمل.

وتابع الحاج يسري، أنه يوم الوفاة استقبلوا حمولة "بطاطا" في الشنيش الخاص بهم، واستقبلهم الراحل "إبراهيم"، وطلب منهم وزن الحمولة والعودة مرة أخري، وأثناء ذلك وصل هو لمكان العمل، وسأل الشاب الراحل هل صليت المغرب؟، فرد عليه الشاب أنه كان في انتظاره ليصلوا جماعة.
وأوضح الحاج يسري، "قومت اتوضيت، ودخلت إبراهيم يصلي بينا لأنه حافظ لكتاب الله، وبالفعل بدأنا نصلي، وركعنا، وبعد كدة سجدنا أول سجدة، وفوجئت بعدها بجسده يرتمي علي، فخرجت من الصلاة للإطمئنان عليه، وقمت بتدليك صدره علي أنه أغمي عليه لهبوط في الضغط، لكن مفيش أي استجابة، فقومت علي الفور مع الشباب بنقله لأقرب صيدلية لقياس الضغط ومحاولة إنقاذه".
وأشار، إلي أنه "بعد ذلك أخده الشباب وانتقلوا به للمستشفي، لكنه كان قد توفي من قبل ذلك، وجبناه وجينا وتم تشييع الجثمان في جنازة مهيبة حضرها الكل كبيرا وصغيرا، لحب الناس له ومعاملته الطيبة معاهم".

تفاصيل الواقعة 

وأظهر مقطع فيديو متداول لحظة سقوطه خلال الصلاة، حيث حاول الموجودون إسعافه، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، وتبين أنه فارق الحياة في الحال.
وتحولت صفحات موقع فيسبوك إلى سرادق عزاء، حيث نعاه الأهالي وأصدقاؤه، مشيدين بأخلاقه الطيبة وسيرته الحسنة، واصفين إياه بالشاب المكافح طوال حياته، قائلين: من عاش على شيء مات عليه.
وشيعت جنازة الشاب من المسجد الكبير، وسط حزن بالغ ودعوات من المشيعين له بالرحمة والمغفرة، ولأسرته بالصبر والسلوان.

القليوبية محافظة القليوبية قليوب قرية بلقس توفي ساجدا

