كيا سيلتوس 2024 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا كبيرا من الاصدارات المتنوعة، سواء من الناحية الفنية أو التقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، بين السيدان، والهاتشباك والفئة الرياضية، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

ومن بين السيارات الرياضية ظهرت السيارة كيا سيلتوس موديل 2024 في سوق المستعمل، ضمن الفئات عالية التجهيزات، بسعر يبلغ مليونا و400 ألف جنيه، بحالة كسر الزيرو، بعد أن قطعت عددا بسيطا من الكيلومترات، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا.

كيا سيلتوس 2024

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو تحت مسمى كسر الزيرو، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار حسب الفئة والموديل، بالإضافة إلى الكشف الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية للسيارة، إلى جانب الحالة الهيكلية من الداخل والخارج.

مواصفات وتجهيزات كيا سيلتوس 2024

تعتمد السيارة كيا سيلتوس 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 140 حصانًا، و247 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات 7 غيارات أوتوماتيك DCT.

كيا سيلتوس 2024

تضم السيارة كيا سيلتوس 2024 فتحة سقف بانورما، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، عجلة قيادة مالتي فانكشن للتحكم في الأوامر الصوتية، مكيف هواء مع مخارج خلفية، مرايات جانبية كهربائية، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

كيا سيلتوس 2024

كما تضم السيارة كيا سيلتوس 2024 نظام مراقبة النقطة العمياء، مثبت سرعة تكيفي، وسائد هوائية للحماية من الصدمات، نظام التحذير من التصادم الأمامي، المساعدة في الإبقاء داخل المسار، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.