للسباقات.. هوندا Prelude GT500 تستعد لتحديات السرعة| صور

رفعت هوندا للسباقات HRC الستار عن نموذج أولي جريء وغير تقليدي لطراز جديد يحمل اسمًا تاريخيًا هوندا Prelude GT500، وتلك السيارة المخصصة للحلبات ليست مجرد تطوير لنسخة سابقة، بل إعادة ابتكار لهوية هوندا في عالم السباقات.

وتمهد هوندا الطريق لدخول مهيب في موسم Super GT لعام 2026، حيث ستحل رسميًا محل Civic Type R GT500 التي حملت راية هوندا منذ عام 2024، لتكون تلك الأيقونة الجديدة بمثابة اللاعب الجديد في عالم التحديات.

أداء هوندا Prelude GT500

تذهب النسخة الجديدة إلى مسافة أبعد من بكثير من النسخة الإنتاجية، والتي تعتمد على محرك هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي سعة 2000 سي سي ومحركين كهربائيين، فإن نسخة GT500ليست سيارة معدلة بل لة سباق صممت، بمحرك جبار ينافس أقوى الطرازات مثل نيسان Z، وتويوتا GR سوبرا .GT500

ورغم أن تفاصيل الأداء الكامل لم تكشف رسميًا بعد، إلا أن الواضح من فلسفة التصميم والمكونات أن هوندا تسعى بجدية للعودة إلى صدارة البطولة، متجاوزة الأداء المتواضع الذي لازمها في السنوات الأخيرة أمام تويوتا.

النسخة القادمة من بطولة Super GT في عام 2026 ستشهد تغييرات محورية في القوانين، لاسيما ما يتعلق بالتحكم الأيروديناميكي، الفرق باتت تملك هامشًا أوسع لتطوير الأيروديناميكية السفلية، ما يفتح الباب أمام ابتكارات تصميمية يمكنها قلب موازين المنافسة.

وهنا تدخل هوندا Prelude GT500 بمهمة واضحة، لقلب الطاولة على المنافسين، ليس فقط لتقديم سيارة أسرع، بل أكثر استقرارًا، وأفضل من حيث التوزان بين القوة والتحكم عناصر تصنع الفارق في حلبات السباق المليئة بالتحديات.

تصميم هوندا Prelude GT500

تؤكد Prelude GT500 من خلال التصميم الخارجي على فلسفة العلامة لمواصلة التحدي، بداية من ألياف الكربون المكشوفة التي تهيمن على الهيكل، مع مزيج رائع بين القوة والخفة، وصولًا إلى الرفارف الأمامية والخلفية التي بتت أعرض وأقرب إلى الأرض، مما يمنح السيارة وضعية هجومية.

الجناح الخلفي الكبير بتصميم swan-neck لا يضيف فقط لمسة فنية، بل يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأيروديناميكية عند السرعات العالية، وتكتمل المنظومة بجنوط Rays خفيفة الوزن، ملفوفة بإطارات Bridgestone Slick المخصصة للحلبات، مدعومة بنظام كبح من AP Racing يوفر قوة توقف موثوقة في أقسى ظروف السباق.