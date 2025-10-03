قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالأسماء.. ضحايا حادث انهيار عقار غيط العنب بالإسكندرية
النمسا تحذر من "حرب هجينة" روسية وتصعيد خطير بطائرات مسيّرة في قلب أوروبا
سعر الدولار في البنوك اليوم 3-10-2025
ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم
رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة
مقتل قيادي بارز في تنظيم "أنصار الإسلام" بغارة للتحالف الدولي في إدلب
موعد مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري 2025-2026
سعر الذهب اليوم 3-10-2025
رضا عبدالعال: عماد النحاس لازم يرحل عن الأهلي والتعاقد مع مدرب أجنبي
غارات جوية وبحرية إسرائيلية مكثفة على غزة والصحة تحذر من انهيار المنظومة الطبية
موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في دوري نايل 2025-2026 والقنوات الناقلة
حكم أخذ الزوج شبكة زوجته بحجة أنه اشتراها بمال والده.. الإفتاء تجيب
للسباقات.. هوندا Prelude GT500 تستعد لتحديات السرعة| صور

 هوندا Prelude GT500
 هوندا Prelude GT500
صبري طلبه

رفعت هوندا للسباقات HRC الستار عن نموذج أولي جريء وغير تقليدي لطراز جديد يحمل اسمًا تاريخيًا هوندا Prelude GT500، وتلك السيارة المخصصة للحلبات ليست مجرد تطوير لنسخة سابقة، بل إعادة ابتكار لهوية هوندا في عالم السباقات.

وتمهد هوندا الطريق لدخول مهيب في موسم Super GT لعام 2026، حيث ستحل رسميًا محل Civic Type R GT500 التي حملت راية هوندا منذ عام 2024، لتكون تلك الأيقونة الجديدة بمثابة اللاعب الجديد في عالم التحديات.

 هوندا Prelude GT500

أداء هوندا Prelude GT500

تذهب النسخة الجديدة إلى مسافة أبعد من بكثير من النسخة الإنتاجية، والتي تعتمد على محرك هجين يجمع بين محرك احتراق داخلي سعة 2000 سي سي ومحركين كهربائيين، فإن نسخة  GT500ليست سيارة معدلة بل لة سباق صممت، بمحرك جبار ينافس أقوى الطرازات مثل نيسان Z، وتويوتا GR سوبرا .GT500 

 هوندا Prelude GT500

ورغم أن تفاصيل الأداء الكامل لم تكشف رسميًا بعد، إلا أن الواضح من فلسفة التصميم والمكونات أن هوندا تسعى بجدية للعودة إلى صدارة البطولة، متجاوزة الأداء المتواضع الذي لازمها في السنوات الأخيرة أمام تويوتا.

النسخة القادمة من بطولة Super GT في عام 2026 ستشهد تغييرات محورية في القوانين، لاسيما ما يتعلق بالتحكم الأيروديناميكي، الفرق باتت تملك هامشًا أوسع لتطوير الأيروديناميكية السفلية، ما يفتح الباب أمام ابتكارات تصميمية يمكنها قلب موازين المنافسة.

 هوندا Prelude GT500

وهنا تدخل هوندا Prelude GT500 بمهمة واضحة، لقلب الطاولة على المنافسين، ليس فقط لتقديم سيارة أسرع، بل أكثر استقرارًا، وأفضل من حيث التوزان بين القوة والتحكم عناصر تصنع الفارق في حلبات السباق المليئة بالتحديات.

تصميم هوندا Prelude GT500

تؤكد Prelude GT500 من خلال التصميم الخارجي على فلسفة العلامة لمواصلة التحدي، بداية من ألياف الكربون المكشوفة التي تهيمن على الهيكل، مع مزيج رائع بين القوة والخفة، وصولًا إلى الرفارف الأمامية والخلفية التي بتت أعرض وأقرب إلى الأرض، مما يمنح السيارة وضعية هجومية.

 هوندا Prelude GT500

الجناح الخلفي الكبير بتصميم swan-neck لا يضيف فقط لمسة فنية، بل يلعب دورًا حاسمًا في تعزيز الأيروديناميكية عند السرعات العالية، وتكتمل المنظومة بجنوط Rays خفيفة الوزن، ملفوفة بإطارات Bridgestone   Slick المخصصة للحلبات، مدعومة بنظام كبح من AP Racing يوفر قوة توقف موثوقة في أقسى ظروف السباق.

هوندا HRC هوندا Prelude GT500 سيارة  هوندا Prelude GT500 السيارة  هوندا Prelude GT500

