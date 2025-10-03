ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

ناشدت رئاسة مركز ومدينة أشمون في محافظة المنوفية جميع المواطنين والمزارعين المقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة إخلاء تلك الأراضي، وكذلك إخلاء المنازل، نظراً لارتفاع منسوب المياه بفرع نهر النيل.

وأكد مجلس المدينة أن ارتفاع منسوب المياه قد يؤدى إلى حدوث غمر لمعظم أراضي طرح النهر وكذلك للمباني المقامة على جوانب المجرى.

وتابع المجلس، انه وجب التنبيه والتشديد على كافة المواطنين بقري مركز أشمون والمقيمين على أراضي طرح النهر الواقعة بنطاق المركز لتوخي الحذر وتجنب زراعة أي زراعات حالياً، وسرعة إخلاء منازلهم، حرصاً على سلامتهم من جراء ما سيحدث من إرتفاع مناسيب المياه، وحدوث غمر وغرق لتلك الأراضي ، وإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة .