محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يزور المواقع المتضررة من ارتفاع منسوب المياه | صور

محافظ المنوفية وسط الأهالي
محافظ المنوفية وسط الأهالي
مروة فاضل

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أرض الواقع الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي بمنوف  تأثرت بتداعيات فيضان نهر النيل، وذلك للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة جهود الأجهزة التنفيذية في احتواء الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة بحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، رؤساء مراكز ومدن منوف والسادات.

وخلال جولته، وجه محافظ المنوفية بتعلية الجسر المؤدي إلى جزيرة أبو داوود من قرية جزي وتزويدة بالإنارة ، حصر كافة الأراضي المتضررة واعفائهم من الايجار السنوي بالتنسيق مع الري ، تقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسر المتضررة ، مشيرا إلى  إن الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعه لرفع الجسر وتقديم الدعم اللازم وسرعه  اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المناطق المتضررة، وتقديم الدعم الكامل للأسر التي تضررت جراء الفيضان، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة نفذت بالفعل عددًا من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الموقف وضمان استمرار حركة المواطنين بين القرى والمراكز، شملت:

حصر كافة مناطق طرح النهر بالمناطق الواقعة على النيل واتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع منسوب المياه.

قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بردم ورفع منسوب طريق معدية أبو زيد ببجريس بحوالي 600 طن من نواتج الهدم ومخلفات البناء، وطريق معدية القطة عزبة التفتيش بحوالي 500 طن.

قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برفع منسوب الطريق الخاص بمعدية الكرامة بحوالي 750 طن، ومعدية الأخماس بنحو 300 طن.

وأكد محافظ المنوفية أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف لحظة بلحظة، وأن الدولة لن تدخر جهدًا في مساندة المتضررين وحماية المواطنين.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية الفيضان غرق الأراضي

