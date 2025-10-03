قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
أقوى سيارة من تويوتا للطرق الوعرة قد تأتي قريبًا بمنفذ شحن

تويوتا
تويوتا
عزة عاطف

ارتبط اسم تويوتا لاند كروزر لعقود بالصلابة والاعتمادية، لكن الشركة اليابانية بدأت الآن في إدخال الكهرباء إلى أكثر سياراتها أيقونية على الطرق الوعرة. 

فاعتبارًا من سبتمبر 2025، علقت تويوتا الطلبات على نسخة البنزين في السوق اليابانية، كما قلصت توفر محركات الديزل، في خطوة تشير إلى تحوّل كبير في استراتيجية الطراز.

تويوتا تتوجه نحو الهجينة القابلة للشحن

بحسب موقع Creative Trend الياباني، فإن الخطوة التالية قد لا تقتصر على النسخة الهجينة التقليدية التي أطلقت بالفعل في الشرق الأوسط، بل قد تشمل أول نسخة هجينة قابلة للشحن (PHEV) في تاريخ لاند كروزر.

ستعتمد هذه النسخة المتوقعة على محرك V6 سعة 3.5 لتر مع محرك كهربائي أقوى وبطارية أكبر، لتوفير أداء متفوق على الطرق المعبدة والوعرة مع إمكانية التنقل داخل المدن لمسافات يومية قصيرة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

رغم المزايا الواضحة، فإن تجهيزات النظام الهجين القابل للشحن ستضيف وزنًا إضافيًا وتقلل من المساحة الداخلية أو حجم صندوق الأمتعة. 

وتشير التوقعات إلى أن النسخة الجديدة قد تطرح بخمسة مقاعد فقط، مع سعة أقل مقارنة بالنسخ التقليدية.

كذلك قد يأتي خزان الوقود بسعة أصغر من الطرازات الحالية، إذ تبلغ السعة القياسية 80 لترًا في البنزين و68 لترًا في النسخة الهجينة العادية، بينما قد يتقلص الخزان أكثر في النسخة القابلة للشحن.

هذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الحديث عن كهربة لاند كروزر. ففي عام 2023، ظهرت تقارير عن اختبار نسخ كهربائية بالكامل وحتى هيدروجينية من لاند كروزر 250 (المعروفة أيضًا باسم برادو). 

وبتعدد خيارات المحركات بين البنزين والديزل والهجينة الخفيفة، يبدو أن تويوتا تخطط منذ فترة لإعادة رسم مستقبل عائلة لاند كروزر بما يتماشى مع التوجه العالمي نحو السيارات الكهربائية.

