قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
اللواء حسين مسعود: اشتبكت مع قوات العدو في قلب سيناء.. وخضنا معارك ستخلد في التاريخ العسكري
غلق معمل تحاليل مخالف في المنوفية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
بلجيكا: 15 مسيرة مجهولة حلقت في أجواء قاعدة عسكرية جنوب شرقي البلاد
جميعهم من الإسماعيلية.. مصرع 3 عمال في حادث بطريق العلمين وادي النطرون
ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل
لحظة وصول الخطيب للنادي الأهلي للتقدم بأوراق ترشحه
القصة الكاملة للتيك توكر منة أشرف بعد قرار حبسها في تهمة نشر محتوى فاضح
عدد من معتقلي سفن أسطول الصمود يضربون عن الطعام في إسرائيل
وزير الآثار يتفقد معبد خنوم بإسنا والسوق السياحي في الأقصر ... شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سارة خليفة
سارة خليفة
ندى سويفى

24 ساعة تفصلنا عن ثاني جلسات محاكمة سارة خليفة المتهمة بـتصنيع المخدرات داخل القاهرة الجديدة والتي من المقرر أن تنعقد غدًا السبت برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، وعضوية المستشارين عصام أحمد بكار وصديق محمد رفيق.


في السطور التالية، نرصد أقوال سارة خليفة في التحقيقات، حيث كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة عن اعترافات سارة خليفة، المتهمة بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وجاءت أقوالها في نيابة القاهرة الجديدة الكلية كالآتي:

س: ما قولك فيما شهد به المجني عليه مسعد شعبان في تحقيقات النيابة العامة أنكِ قمتِ وآخرون بهتك عرضه وتجريده من ملابسه، تلوناه عليه تفصيلًا؟
ج: هو دخل عليّ وأنا لوحدي في البيت، وكان عاوز يسرقني، وكان عاوز يغتصبني، وعندي جيران شهود.

س: وما سبب حضور الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو والذين تعدوا على سالف الذكر حينها؟
ج: ماعرفش، هما أصحاب.

س: وما كيفية حضور هؤلاء الأشخاص حينها؟
ج: هو "حماصة" ده أصلًا صاحب مسعد، وكان جاي معاه عشان يسرقوني.

س: وما سبب تجريده من ملابسه حينها؟
ج: أنا مليش دعوة بالموضوع، والناس اللي معاه هما اللي عملوا كده.

س: وما سبب قيامكِ بتصويره إذًا؟
ج: مش أنا اللي صورته وهو عريان.

س: وما سبب تواجد المقاطع الخاصة بتلك الوقائع؟
ج: هما المتهمين اللي بعتوا لي الفيديو.

س: ومن القائم على إرسال تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه تحديدًا؟
ج: أنا مش فاكرة.

س: وما قولكِ وقد قررتِ سلفًا بجلسة التحقيق السابقة أنكِ القائمة على تصوير تلك المقاطع الخاصة بالمجني عليه مسعد شعبان عبدون بداخل مسكنكِ؟
ج: هي الفيديوهات دي في بيتي، لكن أنا ما صورتش الفيديو اللي هو عريان فيه.

س: ما قولكِ حيث إن الثابت من بيانات ذلك المقطع أنه مثبت على الهاتف بتاريخ 18 يناير 2024 الساعة 9:22 مساءً؟
ج: أنا ماعرفش.

س: وما تعليلكِ لوجود ذلك المقطع على هاتفكِ؟
ج: ماعرفش.

س: أنتِ متهمة وآخرون معلومون بتأليف عصابة والانضمام إليها بالمخالفة لأحكام القانون، وهي المضبوطات السابق عرضها عليكِ بقصد الاتجار فيها على النحو المبين بالأوراق.
ج: ماعرفش حاجة.


 

القاهرة الجديدة المستشار عبد المنصف إسماعيل سارة خليفة محاكمة سارة خليفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الابن المتوفى

إصابة مدير مستشفى الصدر بالعياط وابنه ووفاة الابن الآخر بحادث أعلى الإقليمي

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

الاهلي والزمالك

كيف أنقذت الهزيمة من الأهلي مجلس الزمالك؟.. مفاجآت مثيرة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

مرض الركيتسيا

ليبيا.. تسجيل إصابات بـ "الركيتسيا" وسط تحذيرات من تحوله لوباء

ترشيحاتنا

معهد تيودور بلهارس

التعليم العالي: معهد تيودور بلهارس ينظم أسبوعا علميا في مناظير الموجات فوق الصوتية

الفريق الطبي

بـ 700 ألف جنيه والمريض دفع 400.. تفاصيل عملية قلب مفتوح بالتأمين الشامل

وزير العمل

تنفيذ القانون بكل حزم.. تحرير 6185 مخالفة عمل أجانب خلال 22 يوما

بالصور

كاجوال لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

صورة أرشيفية

هاكرز يخترقون الوسط الفني في إسرائيل ويصلون إلى وزير الدفاع عبر خداع إلكتروني| القصة كاملة

جوري بكر

حلم الطفولة يتحقق.. جوري بكر تفاجئ جمهورها بصور جديدة‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

المزيد