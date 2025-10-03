تهديد خطير.. ليبرمان يحذر من تحرك إيراني يفاجئ إسرائيل في 7 أكتوبر

حذر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، أفيجدور ليبرمان، من احتمال تنفيذ إيران هجومًا مفاجئًا ضد إسرائيل بالتزامن مع احتفالات عيد العرش اليهودي، الذي يبدأ في 7 أكتوبر ويستمر لمدة أسبوع.

وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الجمعة، إن الاعتقاد بأن المواجهة مع إيران قد انتهت "خطأ كبير"، مشددًا على أن طهران تعمل بشكل مكثف على تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية بشكل يومي، كما استأنفت نشاطها في مواقعها النووية.

واعتبر أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من قِبل بعض الدول الكبرى "ليست خطوة عابرة".

وأضاف ليبرمان: "يبدو أن الإيرانيين هذه المرة يحاولون مفاجأتنا خلال عيد العرش"، داعيًا الإسرائيليين إلى اليقظة واتخاذ أقصى درجات الحيطة، والبقاء بالقرب من المناطق المحمية خلال فترة الاحتفالات.

وفي انتقاد مباشر للحكومة، أكد زعيم المعارضة أنه "لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة قبل إصلاح ما أفسدته"، لافتًا إلى أن الاعتماد الحقيقي يجب أن يكون على الجيش الإسرائيلي وعلى قدرات الإسرائيليين أنفسهم، في إشارة إلى ضعف ثقة المعارضة في أداء الحكومة الحالية تجاه التهديدات الإيرانية.