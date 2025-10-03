حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

يشهد الآن موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تداولا لواقعة تعرض تلميذ لجرح في القرنية بسبب قيام مدرسة بضربه “بالكتاب”

وعن تفاصيل الواقعة ، قالت إسراء هدهد والدة التلميذ المصاب ، أنه أمس الخميس فوجئت بإبلاغها بإنهيار ابنها من البكاء في مدرسة المنزلة للغات بالمنزلة الجديدة في محافظة الدقهلية

وأضافت والدة التلميذ : ابني في الصف الأول الابتدائي ،عندما ذهبت للمدرسة أبلغوني أنه منهار من البكاء منذ بداية اليوم الدراسي ، وعلمت من ابني معلمة منهج “اكتشف” قامت بحدفه بالكتاب فجآة مما جعله يصرخ من ألم شديد في عينه

وقالت : على الفور عرضت ابني على أكثر من طبيب ، واتفقوا جميعا على تعرض ابني لجرح في القرنية وان هذا الجرح مؤلم جدا ويجعل الطفل غير قادر على فتح عينه

واستكملت قائلة : أن الازمة الأكبر انه بعد أن ضربته المعلمة بالكتاب في عينه في بداية اليوم الدراسي و صرخ ابني من الألم تركته يصرخ و يبكي لعدد من الساعات و"زعقت وقالت له كفاية زن" دون ان تسعفه او تبلغنا لإنقاذه

وقالت الأم عندما واجهنا المعلمة صاحبة الواقعة قالت لنا : ده بيتدلع و بيعيط طول على طول ، قالت لنا اللي عندكو اعملوه !

وقالت الأم : احنا كدا كدا ماشين ف الاجراءات القانونية ومش هتنازل عن حق ابني ، مش بس لانها ضربته لا لأنها استهترت بعياطه كام ساعة وسيباه يتوجع ، وبتقولي ده بيتدلع



منع الضرب في المدارس

وكانت قد تلقت جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 تعليمات عاجلة تنص على منع أى شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشددت التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، على الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

كما شددت التعليمات على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم