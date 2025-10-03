قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسكان تفتح باب التسجيل.. خطوات الحصول على شقة بديلة لـ الإيجار القديم
انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
مياه غير معالجة..كارثة بيئية تهدد حياة أهالي قرية صفط تراب بالمحلة |صور
فيفا يكشف عن كرة كأس العالم 2026
بعد قرار البنك المركزي .. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم
المحكمة العليا الهولندية تُلزم الحكومة بمراجعة صادرات السلاح لإسرائيل
مستشفيات غزة تستقبل 63 شهيدا و227 إصابة خلال الـ 24 الماضية
تسيّير الرحلة الـ 22 لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم.. صور
الخارجية الإسرائيلية: ترحيل 4 إيطاليين من نشطاء أسطول الحرية المحتجزين
الرئيس الألماني يقبل دعوة السيسي لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير
بلجيكا.. 15 مسيرة تحلق فوق قاعدة إلسنبورن العسكرية شرق مقاطعة لييج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

ياسمين بدوي

يشهد الآن موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تداولا لواقعة تعرض تلميذ لجرح في القرنية بسبب قيام مدرسة بضربه “بالكتاب”

وعن تفاصيل الواقعة ، قالت إسراء هدهد والدة التلميذ المصاب ، أنه أمس الخميس فوجئت بإبلاغها بإنهيار ابنها من البكاء في مدرسة المنزلة للغات بالمنزلة الجديدة في محافظة الدقهلية 

وأضافت والدة التلميذ : ابني في الصف الأول الابتدائي ،عندما ذهبت للمدرسة أبلغوني أنه منهار من البكاء منذ بداية اليوم الدراسي ، وعلمت من ابني معلمة منهج “اكتشف” قامت بحدفه بالكتاب فجآة مما جعله يصرخ من ألم شديد في عينه

 وقالت : على الفور عرضت ابني على أكثر من طبيب ، واتفقوا جميعا على تعرض ابني لجرح في القرنية وان هذا الجرح مؤلم جدا ويجعل الطفل غير قادر على فتح عينه

واستكملت قائلة : أن الازمة الأكبر انه بعد أن ضربته المعلمة بالكتاب في عينه في بداية اليوم الدراسي و صرخ ابني من الألم تركته يصرخ و يبكي لعدد من الساعات و"زعقت وقالت له كفاية زن" دون ان تسعفه او تبلغنا لإنقاذه 

وقالت الأم عندما واجهنا المعلمة صاحبة الواقعة قالت لنا : ده بيتدلع و بيعيط طول على طول ، قالت لنا اللي عندكو اعملوه !

وقالت الأم : احنا كدا كدا ماشين ف الاجراءات القانونية ومش هتنازل عن حق ابني ، مش بس لانها ضربته لا لأنها استهترت بعياطه كام ساعة وسيباه يتوجع ، وبتقولي ده بيتدلع 


منع الضرب في المدارس

 

وكانت قد تلقت جميع المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد 2025 / 2026  تعليمات عاجلة تنص على منع أى شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وشددت التعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لجميع المدارس الموجودة على مستوى الجمهورية ، على الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح المنظمة للانضباط المدرسي وتطبيق احكام لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وأساليب التحفيز التربوي لضبط السلوك وتعزيز احترام القواعد داخل المدرسة

كما شددت التعليمات على ضرورة تكثيف الجهود المبذولة لمواجهة كافة السلوكيات الأخلاقية غير المقبولة داخل البيئة المدرسية مثل التنمر والعنف وذلك من خلال تفعيل دور الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في تقديم الدعم النفسي والسلوكي اللازم الى جانب اعداد وتنفيذ برامج توعية شاملة تستهدف الطلاب وجميع العاملين بالمدرسة مما يسهم في ترسيخ بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم

المنزلة محافظة الدقهلية الدقهلية

