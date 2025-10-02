قرار عاجل من وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجراء امتحان نهاية العام في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي للطلاب (الباقين للإعادة) وفقا لمنهج اللغة الإنجليزية المطور للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.

وعلى جانب آخر أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات وتعليمات عاجلة بشأن مصروفات المدارس 2026.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حصر الطلاب المسددين لـ مصروفات المدارس 2026 بماكينة المدرسة أو بالبريد على النظام القديم بالاسم وايصال الدفع على أن يتم إرسال هذه البيانات من المدارس للإدارة التعليمية ثم إلى وزارة التربية والتعليم ، لضمان حقوق هؤلاء الطلاب وعدم إلزامهم بالدفع مرة أخرى بالنظام الجديد إلا ما يخص المتبقي من المصاريف.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس الرسمية للغات و المتميزة للغات تنص على حصر الطلاب غير المسددين للمصروفات ، على أن يتم اتخاذ اللازم لتحويلهم لمدارس عربي ، مشيرة إلى أن آخر موعد لذلك يوم 7 أكتوبر الجاري.