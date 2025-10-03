قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

آية التيجي

تشكل الدهون الحشوية، المعروفة باسم الكرش، خطرًا صحيًا كبيرًا نظرًا لتمركزها حول الأعضاء الحيوية مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء. 

هذه الدهون العميقة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بزيادة خطر الإصابة بـ داء السكري، أمراض القلب، السكتة الدماغية والكبد الدهني.

ويوضح الدكتور براديب جامناداس، استشاري القلب التداخلي، أن الإفراط في تناول السكر يرفع مستويات الإنسولين بشكل مزمن، مما يحفز الجسم على تخزين الدهون الحشوية الضارة ويؤدي إلى مقاومة الإنسولين، وهو ما يعزز من مخاطر صحية خطيرة على المدى الطويل.

وأكد جامناداس، في تصريحات نقلتها Times of India، أن تناول الأطعمة الغنية بالجلوكوز باستمرار يُبقي مستويات الإنسولين مرتفعة، ما يجبر الجسم على تحويل الجلوكوز الزائد إلى دهون حول الكبد والبنكرياس. 

وعلى عكس الدهون تحت الجلد، أفاد جامناداس، بأن الدهون الحشوية خطيرة لأنها تلتف حول الأعضاء الداخلية وتُحفز الالتهاب، ما يجعلها من أبرز مسببات أمراض القلب والأوعية الدموية.

الصيام المتقطع يستهدف دهون البطن

وتُظهر الدراسات، أن الصيام المتقطع أكثر فاعلية من تقييد السعرات الحرارية في التخلص من الدهون الحشوية. 

وبحسب دراسة نشرتها المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، فقدت مجموعة الصيام المتقطع نحو 33% من كتلة الدهون الحشوية، مقارنة بـ14% فقط لدى مجموعة تقييد السعرات.

ويفسر الخبراء ذلك بأن الصيام يخفض مستويات الإنسولين، ما يسمح للجسم بالاعتماد على الدهون المخزنة كمصدر للطاقة، ويجعل الدهون الحشوية أول ما يتم حرقه.

الفرق بين الصيام وتقييد السعرات الحرارية

وعلى عكس تقليل السعرات البسيط، الذي قد يبطئ عملية الأيض ويفقد الجسم الدهون والعضلات معًا، يحفز الصيام استجابة فسيولوجية فريدة. 

وفي أول 12 ساعة من الصيام يستخدم الجسم الغليكوجين المخزن، ثم يبدأ بعد ذلك في حرق الدهون، وخاصة دهون البطن الحشوية، دون خسائر كبيرة في الكتلة العضلية.

فوائد الصيام الصحية

ويساعد الصيام على:

ـ تقليل الالتهابات.

ـ تحسين حساسية الإنسولين.

ـ دعم صحة القلب والأيض.

ـ تقليل دهون الكبد.

ـ تقليص محيط البطن.

وبحسب د. جامناداس، فإن الجمع بين الصيام، تقليل استهلاك السكر، واتباع نظام غذائي متوازن، يمثل أفضل نهج لتعزيز الصحة الأيضية والوقاية من الأمراض المزمنة على المدى الطويل.

