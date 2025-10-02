قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مقالات

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

معتز الخصوصي
معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد
معتز الخصوصي

ربما في وسط المظاهرات المتصاعدة في عدد من المدن المغربية والتي يقودها شباب حركة جيل زد من أجل تحسين الأحوال المعيشية في الصحة والتعليم ، لم يلتفت البعض إلى أمر هام وهو أن المغرب ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم 18 يناير 2026.

والسؤال الذي يفرض نفسه الآن بقوة هل تهدد المظاهرات في المغرب تنظيم  بطولة كأس الأمم الأفريقية ، خاصة وأن الأوضاع الأمنية أصبحت غير مستقرة في المغرب ، الأمر الذي يهدد بشكل كبير تنظيم المغرب بطولة كأس الأمم الأفريقية مما سيؤثر بشكل كبير على المغرب ، لما سيكون لهذه البطولة من عوائد اقتصادية على البلد ، بالإضافة إلى أهمية هذا الحدث العظيم الذي ينتظره الشعب المغربي على أرضه لكي يحقق حلمه بحصول منتخب المغرب أسود الأطلس على البطولة الثانية في تاريخ كأس الأمم الأفريقية على أرضه ووسط جمهوره ، والتى سيكون لها بالتأكيد مذاق مختلف عن أي بطولة أخرى خارج الديار المغربية.

تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب هذه المرة سيكون له مذاق مختلف ، خاصة في ظل قوة المنتخب المغربي والذي شرف كل المنتخبات العربية في بطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في قطر ، حيث كلل فيها المنتخب المغربي مجهوده فيها ووصل إلى المربع الذهبي وحصل على المركز الرابع ، على الرغم من أنه كان قاب قوسين أن يصل إلى المباراة النهائية أمام الأرجنتين ، كل ذلك كان بمثابة دوافع معنوية مرتفعة للمنتخب المغربي لكي يسعى بكل قوة للحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها المغرب على أرضها هذه المرة لكي تسعد بها جماهيرها المتعطشة لهذه البطولة والتي حصلت عليها المغرب آخر مرة عام 1976.

ولم يكن في الحسبان لدي الشعب المغربي أن تتصاعد المظاهرات في المغرب بهذا الشكل والذي يهدد استقرار وأمن دولة المغرب الشقيقة ، الأمر الذي سيكون له عوائد سلبية بالطبع على الاقتصاد المغربي وهو أمر يعتبر من الأمور الخطيرة التي تهدد مستقبل أي بلد لأن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي لأي دولة في العالم.

استمرار المظاهرات في المغرب وسوء الأوضاع الأمنية في المغرب الشقيقة سيمثل عبء ثقيل على الاتحاد الأفريقي والذي سيكون في ورطة كبيرة للبحث عن بلد بديلة لكي تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 21 ديسميبر 2025 وحتى يناير 18 فبراير.

وحتى إن هدأت الأوضاع في المغرب قليلا إلا أن ذلك لن يكون أيضا سبب في تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية ، خاصة وأنها ربما تكون هناك عواقب وخيمة قد لا يعلم أي أحد مداها ومدى تأثير ذلك على استقرار الأوضاع في المغرب الشقيقة والتي تعتبر الدولة العربية الأولى في صناعة السيارات والتي نفتخر بها كمصريين ونسعى في الفترة الحالية إلى أن نحذو حذوفها من خلال زيادة مكونات المنتج المحلي في تصنيع السيارات ، بهدف تقليل استيراد السيارات من الخارج والاعتماد على الصناعة الوطنية.

وهناك احتمال آخر حال تصاعد المظاهرات في المغرب وهو ربما الاحتمال الأكثر منطقية وهو تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية ، حال عدم توفير دولة بديلة لتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية يكون لديها القدرة على إنهاء كافة الاستعدادات التنظيمية لمثل هذه البطولة الكبيرة والتي ينتظر مشاهدتها ملايين الأفارقة في القارة السمراء كل عامين لمتابعة منتخباتهم.

ومع استمرار المظاهرات في المغرب من المؤكد أنه سيكون هناك قرار حاسم من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ملف تنظيم المغرب لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، والذي لابد أن يتم حسمه مبكرا ، خاصة وسبق أن ذكرنا أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستبدأ في الفترة من 21 ديسمبر 2025 وحتى يوم 18 يناير 2026.

وفي كل الأحوال فإننا نتمنى للمغرب الشقيق أن يتجاوز هذه الأحداث سريعا وأن تكون مجرد سحابة صيف ، حتى لا تسوء الأوضاع بشكل لا نتمناه كلنا كدول عربية ، وأن يستعيد المغرب عافيته مرة آخرى كما اعتادنا على ذلك ، وأن يتوحد كل الشعب المغربي من أجل الحفاظ على بلدهم ويتصدوا لأي أعمال تخريب في بلدهم تستهدف استقراره وأمنه ، خاصة وأن الأوضاع في المنطقة العربية أصبحت لاتحتمل وسط كل الصراعات التي تدور حولها.

