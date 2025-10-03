قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين المصري والبنك الأهلي بالدوري
اشتباكات فلسطينية في خان يونس.. وحماس تعلن خسائرها
تفاصيل القواعد والجهات المسئولة عن تخصيص الوحدات البديلة للمُستأجرين
بعد غمر الفيضان لـ 60 فدانا.. البحيرة ترفع درجة الاستعداد وتطمئن المواطنين
البيت الأبيض: أمريكا مهددة بخسارة 15 مليار دولار بسبب الإغلاق الحكومي
لمحبي الـ بيك أب.. ماذا تقدم كي جي إم موسو 2025؟
رابط الاستعلام عن معاش نوفمبر 2025 وموعد الصرف
اكتشاف أسرار الجانب البعيد من القمر تعود إلى 2.8 مليار سنة.. ما القصة؟
بين السد العالي والطمي الغني | كيف تحوّل فيضان النيل من خطر إلى نعمة؟ خبير يجيب
محافظ أسيوط: لا خطر على السكان.. فيضان النيل تحت السيطرة
حقيقة غرق أراضي طرح النهر.. الري تكشف عن تفاصيل فيضان النيل
جوتيريش يحذر: اعتداء إسرائيل على اليونيفيل يهدد الأمن الإقليمي
بالصور

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

آية التيجي

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من أن الأجهزة الرياضية داخل الصالات الرياضية (الجيم) قد تشكل بيئة خصبة لنقل العدوى والأمراض نتيجة كثرة استخدامها من قبل المتدربين دون تعقيم كافٍ.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج صباح البلد على قناة صدى البلد، أن الدراسات الحديثة أثبتت أن أجهزة الجيم تحتوي على بكتيريا أكثر بـ 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة، بسبب التعرق والرذاذ التنفسي الناتج عن كثرة الاستخدام.

وأشار إلى أن العرق وإفرازات الجهاز التنفسي من أبرز الوسائل المباشرة لانتقال الأمراض الجلدية والتنفسية مثل الإنفلونزا، كورونا، والفطريات الجلدية، خاصة عند غياب إجراءات النظافة.

الرياضة في الهواء الطلق أكثر أمانًا

وأكد الحداد أن ممارسة الرياضة في الأماكن المفتوحة مثل الكروس فيت أو التمارين الخارجية تقلل فرص العدوى التنفسية، لكنها لا تمنع انتقال الأمراض التلامسية، مشددًا على أهمية تعقيم الأدوات باستمرار.

نصائح للوقاية داخل الصالات الرياضية

وقدم استشاري المناعة عدة نصائح لمرتادي الجيم لتجنب العدوى:

ـ تعقيم الأجهزة الرياضية قبل وبعد الاستخدام.

ـ غسل اليدين جيدًا قبل التمرين وبعده.

ـ الالتزام بالنظافة الشخصية.

ـ تجنب مشاركة المناشف أو الزجاجات.

كما أوضح أن أصحاب المناعة الضعيفة ومرضى الحساسية أكثر عرضة للمضاعفات، لافتًا إلى أن التكييف وضعف التهوية داخل الصالات المغلقة يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والفيروسات.

الكشف الطبي ضرورة قبل ممارسة التمارين

وشدد الحداد على ضرورة إجراء كشف طبي لمرتادي الصالات الرياضية، خصوصًا مرضى القلب أو أصحاب أمراض المناعة، لتحديد نوع التمارين المناسبة وتجنب أي مضاعفات خطيرة أثناء التمرين.

الصالات الرياضية بكتيريا عدوى أمراض تنفسية أمراض جلدية د أمجد الحداد التمرين في الهواء الطلق تعقيم الأجهزة الرياضية مرضى الحساسية والمناعة

