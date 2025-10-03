أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبارا عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

فاجأت هيونداي الأسواق بتحقيق مبيعات قياسية، ليس عبر أشهر طرازاتها، بل بفضل موديلات ثانوية لم تكن متوقعة أن تحقق هذا النجاح الكبير.



بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

سجلت كيا أرقامًا قياسية في المبيعات خلال 2025، بالرغم من تراجع سياراتها الكهربائية، ما يؤكد قوة سياراتها التقليدية في مواجهة المنافسين.



انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

شهد مقر إحدى الشركات انفجارًا مروعًا لسيارة جديدة أثناء تجربتها الأولية، ما أثار صدمة كبيرة حول إجراءات السلامة المتبعة.



نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

تفوقت نيسان Z على تويوتا سوبرا في سباق المبيعات، لتتصدر فئة السيارات الرياضية الأكثر شعبية خلال العام الجاري.