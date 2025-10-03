انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

اشتعلت النيران صباح 28 سبتمبر في نموذج أولي قديم من سيارة فاراداي فيوتشر FF91 داخل مقر الشركة في لوس أنجلوس.

ورغم أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، فإن أضرارًا لحقت بالمبنى وأصبح محظورًا على العمال بعد أن وضع مفتشو الإطفاء "علامة حمراء" عليه.

وفقًا لتقارير تك كرانش، تلقت إدارة الإطفاء البلاغ فجرا، وتمكنت من السيطرة على الحريق خلال 40 دقيقة، بعدما ساعدت رشاشات المياه الداخلية على احتوائه رغم انفجار دمّر جزءًا من الجدار.

فارادي توضح ملابسات الحادث

سارعت فاراداي فيوتشر إلى طمأنة الجمهور عبر بيان رسمي، أكدت فيه أن البطارية لم تكن سبب الحريق، وأن السيارة المتضررة نموذج أولي قديم يعرف داخليًا باسم B40، جرى تطويره منذ حوالي تسع سنوات بمواد لا تتوافق مع معايير سلامة الإنتاج.

ورجحت الشركة أن يكون السبب ماسًا كهربائيًا في أسلاك صالة العرض أو خللًا في نظام 12 فولت، مؤكدة أن الحادث "لا علاقة له" بسيارات FF91 الإنتاجية الحالية، وبالتالي لا يستدعي أي استدعاء رسمي.

هذا الحريق ليس الأول للشركة؛ ففي 2022 تعرّض نموذج أولي آخر لانفجار غامض، زاد آنذاك من علامات الاستفهام حول سلامة منتجاتها.

ومع كل حادثة جديدة، تزداد الشكوك المحيطة بمستقبل العلامة التي تعاني أصلًا من صعوبات مالية وإدارية.

تزامن الحادث الأخير مع فترة صعبة للغاية بالنسبة لفاراداي فيوتشر.

فبعد فشل مشروع FF91 في تحقيق نجاح تجاري، بدأت الشركة بالتوجه نحو إنتاج شاحنة صينية مزودة بشاشة كبيرة، في خطوة وُصفت بأنها مقامرة جديدة.

وفي الأشهر الماضية، واجهت الشركة انتقادات حادة بسبب دخولها المفاجئ في مجال العملات المشفرة، إلى جانب مشاكل في سداد إيجار العقار الذي اندلع فيه الحريق، والذي انتهى عقده مع نهاية سبتمبر.

ورغم تطمينات الشركة بأن الحريق لا يمس سيارات الإنتاج، فإن تأثيره على ثقة المساهمين والمالكين والمستثمرين سيكون عميقًا.

ففاراداي فيوتشر، التي لطالما عانت من فقدان الثقة، تجد نفسها اليوم في مواجهة اختبار جديد قد يحدد مصيرها في سوق السيارات الكهربائية.