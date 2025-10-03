هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

سجلت هيونداي مبيعات غير مسبوقة في السوق الأمريكية خلال سبتمبر الماضي، حيث باعت 71,003 سيارة بزيادة بلغت 14% مقارنة بـ62,491 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي.

كما ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثالث بنسبة 11% لتصل إلى 678,349 سيارة، مقابل 610,494 سيارة في الفترة نفسها من 2024.

هيونداي أيونيك 5 تقود النمو

كان لطراز أيونيك 5 الكهربائي بالكامل النصيب الأكبر من هذا النجاح، إذ ارتفعت مبيعاته بنسبة 152% لتصل إلى 8,408 وحدة مقارنة بـ3,336 وحدة العام الماضي.

ومنذ بداية 2025 وحتى نهاية سبتمبر، سجلت السيارة نموًا في المبيعات بنسبة 36% بإجمالي 41,091 وحدة، مقابل 30,318 في الفترة نفسها من 2024.

ولمواجهة انتهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية على السيارات الكهربائية في سبتمبر، سارعت هيونداي إلى تقديم حوافز نقدية تصل إلى 7,500 دولار أمريكي على طرازات 2025، إضافة إلى تخفيضات سعرية حتى 9,800 دولار على موديلات أيونيك 5 لعام 2026.

إلى جانب أيونيك 5، ارتفعت مبيعات أيونيك 6 بنسبة 36%، رغم أن أرقامها الإجمالية لا تزال محدودة عند 814 سيارة في سبتمبر و9,132 سيارة منذ بداية العام.

أما الطراز الجديد أيونيك 9 الكبير بثلاثة صفوف من المقاعد، فقد حقق مبيعات بلغت 4,177 وحدة.

في فئة السيارات التقليدية، واصلت بعض الطرازات تقديم أداء لافت:

فينيو الصغيرة: ارتفاع 77% إلى 2,836 وحدة.

سانتا فيه: ارتفاع 28% إلى 10,114 وحدة.

إلنترا: زيادة 23% في سبتمبر.

رغم النجاح الكاسح، واجهت هيونداي بعض التراجعات في طرازات رئيسية:

سوناتا تراجعت 5% لتسجل 45,914 سيارة.

سانتا كروز انخفضت 18% بإجمالي 20,633 وحدة.

كونا تراجعت 11% لتصل إلى 57,278 سيارة.

ورغم انتهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية، تبدو الشركة الكورية واثقة من قدرتها على الحفاظ على هذا الزخم حتى نهاية العام وامتداده إلى عام 2026، مستندة إلى تنوع طرازاتها الكهربائية وتوسعها في سيارات الدفع الرباعي والسيدان.