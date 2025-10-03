قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يتفقد منشآت طبية بمحافظة الغربية ويُشيد بأداء الأطقم الطبية
القبض على 4 طلاب مارسو البلطجة أمام مدرسة بالمطرية
جيهان الشماشرجي ومايان السيد في مؤتمر فيلم هيبتا.. المناظرة الأخيرة قبل عرضه
ساعة الإجابة يوم الجمعة.. أدعية مستجابة تجلب لك خير الدنيا والآخرة
محافظ سوهاج يفتتح مسجد سيدي أبو الهوى بطهطا احتفالًا بنصر أكتوبر
مطاردة مثيرة في إسنا.. الأهالي يصطادون ثعلب افترس مواشي ودواجن بالأقصر
تمهيدًا للتشغيل التجريبي.. النقل تكشف عن صور التشطيبات النهائية لمحطات القطار الكهربائي السريع
يكون طيب.. جيهان الشماشرجي تكشف مواصفات فتى أحلامها بعد تجربة هيبتا
أخبار التكنولوجيا | تطبيق Sora من OpenAI يحقق نجاحا مدويا .. بيربلكستي تطلق متصفح Comet مجانا عالميا
اعتقال إسرائيلي في البحر الميت بشبهة التجسس لصالح إيران
الداخلية تكشف حقيقة فيديو شرطي يقود سيارة بلا لوحات في البحيرة
تبدأ 24 يناير.. موعد إجازة نصف العام لطلاب المدارس والإمتحانات بالتاريخ
بالصور

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

عزة عاطف

سجلت هيونداي مبيعات غير مسبوقة في السوق الأمريكية خلال سبتمبر الماضي، حيث باعت 71,003 سيارة بزيادة بلغت 14% مقارنة بـ62,491 وحدة في الشهر نفسه من العام الماضي. 

كما ارتفعت مبيعات الشركة في الربع الثالث بنسبة 11% لتصل إلى 678,349 سيارة، مقابل 610,494 سيارة في الفترة نفسها من 2024.

هيونداي أيونيك 5 تقود النمو

كان لطراز أيونيك 5 الكهربائي بالكامل النصيب الأكبر من هذا النجاح، إذ ارتفعت مبيعاته بنسبة 152% لتصل إلى 8,408 وحدة مقارنة بـ3,336 وحدة العام الماضي. 

ومنذ بداية 2025 وحتى نهاية سبتمبر، سجلت السيارة نموًا في المبيعات بنسبة 36% بإجمالي 41,091 وحدة، مقابل 30,318 في الفترة نفسها من 2024.

ولمواجهة انتهاء الإعفاءات الضريبية الفيدرالية على السيارات الكهربائية في سبتمبر، سارعت هيونداي إلى تقديم حوافز نقدية تصل إلى 7,500 دولار أمريكي على طرازات 2025، إضافة إلى تخفيضات سعرية حتى 9,800 دولار على موديلات أيونيك 5 لعام 2026.

إلى جانب أيونيك 5، ارتفعت مبيعات أيونيك 6 بنسبة 36%، رغم أن أرقامها الإجمالية لا تزال محدودة عند 814 سيارة في سبتمبر و9,132 سيارة منذ بداية العام. 

أما الطراز الجديد أيونيك 9 الكبير بثلاثة صفوف من المقاعد، فقد حقق مبيعات بلغت 4,177 وحدة.

في فئة السيارات التقليدية، واصلت بعض الطرازات تقديم أداء لافت:

  • فينيو الصغيرة: ارتفاع 77% إلى 2,836 وحدة.
  • سانتا فيه: ارتفاع 28% إلى 10,114 وحدة.
  • إلنترا: زيادة 23% في سبتمبر.

رغم النجاح الكاسح، واجهت هيونداي بعض التراجعات في طرازات رئيسية:

  • سوناتا تراجعت 5% لتسجل 45,914 سيارة.
  • سانتا كروز انخفضت 18% بإجمالي 20,633 وحدة.
  • كونا تراجعت 11% لتصل إلى 57,278 سيارة.

ورغم انتهاء الحوافز الضريبية الفيدرالية، تبدو الشركة الكورية واثقة من قدرتها على الحفاظ على هذا الزخم حتى نهاية العام وامتداده إلى عام 2026، مستندة إلى تنوع طرازاتها الكهربائية وتوسعها في سيارات الدفع الرباعي والسيدان.

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

يوم الجمعة

عدد ركعات سنة صلاة الجمعة.. اعرف كم قبلها وبعدها

المسجد الحرام

إمام المسجد الحرام: الله يفرح بتوبة العبد العاصي

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن

مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم.. اعرف الشروط وموعد التقديم

بالصور

لوك جذاب.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

صبا مبارك

هيونداي تحقق مبيعات قياسية بفضل بعض موديلات السيارات غير المتوقعة

هيونداي

بدون سياراتها الكهربائية.. كيا تحطم الأرقام القياسية في المبيعات

مبيعات كيا

انفجار سيارة شهيرة في مقر الشركة أثناء تجربتها للمرة الأولى

فارادي

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

