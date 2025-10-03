قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

نيسان Z تسحق تويوتا سوبرا في حرب مبيعات السيارات الرياضية

عزة عاطف

نجحت نيسان Z في قلب موازين المنافسة أمام غريمتها التقليدية تويوتا GR سوبرا خلال 2025، بعدما حققت قفزة غير مسبوقة في المبيعات. 

فخلال الأشهر التسعة الأولى من العام، باعت نيسان 4,822 سيارة Z، بزيادة قدرها 121.7% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، التي سجلت فيها 2,175 وحدة فقط.

في المقابل، اكتفت تويوتا ببيع 2,009 سيارات سوبرا خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، بانخفاض 13.7% عن حصيلة العام الماضي.

بداية تحول مبيعات نيسان Z

شهد عام 2024 بداية الانعطافة، إذ تفوقت Z لأول مرة على سوبرا في المبيعات السنوية، بعد أن باعت 3,164 وحدة مقابل 2,615 وحدة لسوبرا. 

وضعت هذه النتيجة نيسان على الطريق الصحيح نحو التفوق في 2025، وهو ما تحقق بالفعل قبل نهاية العام.

السر وراء تفوق نيسان

أحد أبرز أسباب نجاح Z هو التسعير المنافس.

  • نيسان Z Sport الأساسية تبدأ من 42,970 دولارًا.
  • وتباع نيسان Z Performance بسعر 52,970 دولارًا مع تجهيزات متطورة مثل عجلات Rays المصبوبة، فرامل Akebono، نظام صوت Bose، وتنجيد جلدي.
  • نيسان Z Nismo بسعر 65,750 دولارًا، لتظل أقل من منافستها المباشرة سوبرا MkV Final Edition التي تبدأ من 68,550 دولارًا.

  • أما سوبرا، فيبدأ سعرها من 57,500 دولارًا لمحرك 3.0 لتر، ويرتفع إلى 60,650 دولارًا لفئة Premium، وهو ما جعلها أقل جاذبية للمشترين، خاصة بعد إلغاء محركها الأصغر سعة 2.0 لتر في 2025.

رغم أن أمام تويوتا ثلاثة أشهر لزيادة أرقام المبيعات، فإن التوقعات تشير إلى أن فارق الأداء سيبقى لصالح نيسان. 

خصوصًا مع تقارير تؤكد أن إنتاج سوبرا MkV سيتوقف في أوائل 2026، على أن يتم الكشف عن خليفة جديدة لاحقًا.

ورغم أن مبيعات Z تبقى بعيدة عن أرقام فورد موستانج التي سجلت 32,800 سيارة في ربع واحد فقط عام 2013، فإنها تمثل إنجازًا لافتًا بالنسبة لنيسان التي تجاوزت بالفعل مبيعات العام الماضي قبل ثلاثة أشهر من ختام 2025.

نيسان Z تويوتا سوبرا تويوتا نيسان الولايات المتحدة الأمريكية مبيعات السيارات

