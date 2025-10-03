قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمود الخطيب رئيسا للأهلي بالتزكية
إيطاليا تنتفض من أجل غزة.. تظاهر 300 ألف شخص وإضراب عام يشل البلاد
موافي: حمّى البحر الأبيض المتوسط مرض مناعي يمكن السيطرة عليه
بيان عاجل من الأرصاد عن تفاصيل طقس الساعات القادمة
حسام موافي يكشف أسباب المياه على الرئة.. ويحذر من تجاهل الأعراض
إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما
ماذا كان يقول النبي عند الكوارث؟.. أدعية ترفع عنك البلاء
الدراويش في خطر .. سموحة يفوز على الإسماعيلي بثنائية في الدوري
إكرامي يكشف مفاجأة في تراجع الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي
كَفَرَ بما أُنزل على محمد.. أزهري يوجه تحذيرا عاجلا لهؤلاء الأشخاص
وكيل جهاز المخابرات العامة السابق: الانقسام الفلسطيني كارثة ونكبة
توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اوعوا تغضبوا أبوكم وأمكم .. حسام موافي يوجه نصيحة مؤثرة للشباب

حسام موافي
حسام موافي
منار عبد العظيم

وجّه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، رسالة بالغة ومؤثرة إلى الشباب، يحثهم فيها على عدم معصية الوالدين أو التمرد عليهما، حتى وإن بدا في بعض الأحيان أن الوالدين "قاسيين".

وأكد الدكتور موافي خلال برنامجة  أن البر بالوالدين ليس خيارًا، بل فريضة مقدسة، وأن الله سبحانه وتعالى جعل طاعته مقرونة ببر الأب والأم، وهو ما لا يناله أحد في الدنيا من أقاربنا مهما كانت منزلته.

موقف شخصي من الحياة اليومية

استشهد الدكتور موافي بموقف شخصي حدث له في أحد الأيام، قائلاً:"سمعت جاري بيزعق لابنه، والولد ما كملش 16 سنة، وكان سبب الزعيق كله الموبايل، الأب كان منهار من ابنه ومش عارف يتعامل معاه، وده خلاني أفكر... التربية بقت صعبة، ومش دايمًا سهل نفرّق بين القسوة والتوجيه".

وأضاف: "الأب كان بيزعق لأنه خايف. خايف إن الولد يتعود على التأخير، خايف يضيع منه، خايف إن الموبايل يسحبه بعيد عن بيته ودراسته وأخلاقه.

الأم.. صاحبة الثلاث فضائل التي لا يقدر عليها الأب

وفي تذكير بعظمة الأم، قال الدكتور حسام موافي:"لما الرسول ﷺ اتسأل: (من أحق الناس بصحبتي؟) قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك... ليه؟ لأن الأم عملت 3 حاجات الأب ما يقدرش يعملهم: حملت، ورضعت، وربّت".

وأكد أن هذه الفضائل الثلاث هي ما تجعل الحنان كله في قلب الأم، والشفقة فيها فطرية، مشيرًا إلى أن الأب مهما كان حنونه، لا يستطيع أن يكون كالأم في احتوائها ودفئها.

ورغم إعلاء مكانة الأم، لم يغفل الدكتور موافي فضل الأب، بل أكد أنه رمز الحماية والضلع الصلب في حياة الأسرة.

وتابع:"الأب ساعات يبدو قاسي، بس جوه قلبه خوف لا يوصف، بيخاف على مستقبلك، على أخلاقك، على دينك، وبيبقى مضطر يبقى شديد علشان خايف إن الطيبة تُفهم ضعف".

وأضاف: "يعني لو والدك ووالدتك قالوا لك تكفر بالله، لا تطيعهم، لكن في نفس الوقت ما تقاطعهمش،دي منزلة محدش في الدنيا وصلها غيرهم".

وجه الدكتور حسام موافي رسالة مباشرة إلى الشباب:"متزعلوش لما تلاقوا أهلكم قاسين شوية، القسوة ساعات بتبقى حب، بس مغلف بالخوف... التربية ليها أشكال كتير، ومفيش أب أو أم يتمنوا يضايقوا ولادهم، لكنهم مضطرين يربّوا، يحموا، يصحّحوا المسار".

اختتم الدكتور حسام موافي رسالته قائلًا:"برّوا أمكم وأبوكم، حتى لو اختلفتم معاهم وإوعوا تغضبوهم، لأن رضاهم مفتاح رضا ربنا، ورضا ربنا هو مفتاح كل حاجة في حياتكم،لا تقطعوهم مهما حصل.

الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة البر بالوالدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

إرجاع عقارب الساعة لـ11 مساءً.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

هيئة الدواء

بينها مضاد حيوي وأدوية للبرد| هيئة الدواء تسحب 7 مستحضرات من الصيدليات وتحذر من شرائها

المحليات تحذر من فيضان النيل

ارتفاع منسوب المياه.. مركز أشمون يحذر المواطنين ويطالبهم باخلاء المنازل

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات ادخار البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

سعر الذهب اليوم

بعد خفض الفائدة.. استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 3-10-2025

سارة خليفة

سارة خليفة في أقوالها: هذا الشخص حاول يغتصبنـ.ـي | نص التحقيقات

سعر الذهب

سعر عيار 21 اليوم 3-10-2025

عواصف ترابية

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| مخاطر خلط الكلور مع منظفات الصحون.. ألم الأسنان و الصوت الخشن أشهر أعراض كورونا الجديد

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

تغريدات ترامب عن إيران.. رسالة ماجستير للباحثة هدى فوزي بالأكاديمية العربية

وصفات تفل القهوة

إوعي ترمى التفل.. وشك هينور بوصفات بقايا القهوة

بالصور

أسرع طريقة للتخلص من الكرش.. طبيب قلب يوضح

السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية
السكر والإنسولين والدهون الحشوية

تحذير صحي من تناول نوى المشمش.. بها مادة سامة تهدد الصحة

أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف
أضرار المشمش المجفف

أخبار السيارات| انفجار سيارة شهيرة في الشركة أثناء تجربتها.. ونيسان Z تسحق سوبرا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

مصور يوثق لحظة نادرة بين فيل وطائر المينا فى غابة هندية ضبابية

طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة
طائر المينا.. الصديق الطبيعي للفيلة

فيديو

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

تفاصيل ســ.رقة أعضاء شاب والاتجار بها

تحول من ضحــ ية لمتــ هم.. تفاصيل ســ رقة أعضاء شاب والاتجار بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

المزيد