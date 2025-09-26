حسام موافي: انتبهوا لهذه العلامات بالجسم لخطورتها

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن ظهور بعض الأعراض على الجسم قد يكون مؤشراً لمشاكل في الكبد، مشدداً على ضرورة الانتباه لهذه العلامات.

علاقة قوية بين المرارة والكبد

وأضاف حسام موافي خلال تقديمه برنامج «رب زدني علماً» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك علاقة قوية بين المرارة والكبد، موضحاً أن النزيف تحت الجلد هو السبب الرئيس للبقع الزرقاء التي تظهر على الجسم نتيجة مشاكل الكبد.

وأوضح موافي أن ارتفاع ضغط الدم لا يؤدي إلى ظهور بقع زرقاء، كما أن النزيف من الأنف لا ينجم عن الضغط العالي، ولكنه قد يرفع ضغط الدم، وهو أمر مفاجئ لا يعرفه الكثيرون.

مشيرا: «هناك بعض الأدوية التي قد تسبب ظهور بقع زرقاء على الجلد، مثل أدوية الضغط، لذلك يجب استشارة طبيب باطنة وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة»، مضيفاً أن الصفائح الدموية نادراً ما تسبب بقعاً زرقاء، بل تظهر عادة بقع حمراء نتيجة نقص الصفائح الدموية.

الاطمئنان على صحة الكبد

ولفت الدكتور حسام موافي إلى أن البقع الزرقاء لا تستدعي القلق في أغلب الحالات، مؤكداً على أهمية الاطمئنان على صحة الكبد ومتابعة أي أعراض غير طبيعية مع الطبيب المختص.